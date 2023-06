Anaïs Vila torna a optar pel micromecenatge per fer realitat el seu quart disc

Després de recórrer alper finançar part dels seus dos treballs anteriors,ha decidit tornar a demanarals seus seguidors per a poder editar el que serà el seu. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un import mínim deque es destinaran a pagar els costos de gravació i de producció del disc. Tal com explica la mateixa cantautora santpedorenca, l'aposta per engegarbusca, també, "posar en valor la importància del coixí econòmic per tirar endavant qualsevol projecte cultural".En aquest sentit, i tenint en compte que "s'escolta moltíssima música i pràcticament sempre, gratuïtament", Vila considera que elés una manera que el públicmés en el procés de construcció de qualsevol iniciativa artística: "Em sembla unamolt interessant", subratlla.La campanya de Verkami d'Anaïs Vila romandrà oberta fins al 23 de juliol, i totes aquelles persones que hi col·laborin podran aconseguir, entre altres recompenses, entrades pelel; l'opció de gaudir de, o l'oportunitat d'assistir en una de les sessions de gravació del nou disc a l'estudi on s'enregistri.