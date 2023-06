Sant Fruitós obre els ajuts a la rehabilitació d'habitatges de la Natura i Torroella de Baix

Des d’aquest dijous i fins el 29 de desembre, els propietaris d'edificis d'habitatges dels barris dei dedepoden sol·licitar un ajut per executar obres per a millorar l'a les seves cases.Aquesta línia d’ajuts, impulsada pel, a través de l’, subvenciona entre el 40% i el 80% del cost de les obres, sempre que es realitzin millores energètiques d'entre un 30% i un 70% en l'edifici.L’atorgament d’aquesta línia d’ajuts al municipi és fruit de l’impuls del consistori, el juny de l’any passat, de proposar aquests dos barris com a(ERRP), un requisit indispensable per tal d’accedir a la convocatòria.Paral·lelament durant aquest any, per tal que els veïns d'aquests barris disposessin de tota laper accedir a aquesta subvenció, s'han celebraten cadascun dels barris i s'ha contractat una persona com a referent del projecte que ha assessorat a totes aquelles persones que s'hi han interessat.Arran d’aquest treball, s’ha pogut contactar amb 325 propietaris d’aquestes zones (un 89,26% del total), i s’ha determinat quede veïns estan interessats en accedir a aquesta línia d’ajuts, el que suposa un 22,8% del total.Amb la, a partir d’aquest dijous, arriba el moment en que els propietaris i comunitats de veïns han de tramitar aquestes sol·licituds per poder accedir a aquesta convocatòriaL'Ajuntament recorda que les actuacions subvencionables són la, sempre que es redueixi el consum d'energia no renovable i també la demanda en calefacció i refrigeració, així com actuacions d'accessibilitat i de conservació dels edificis i les actuacions per retirar l'amiant.El percentatge subvencionable de la inversió vaamb la millora en l'estalvi energètic. Així, quan la reducció del consum sigui igual o superior al 30%, s'atorgarà un 40% de subvenció (amb un màxim de 8.100 euros/habitatge); quan la reducció del consum sigui igual o superior al 45% s'atorgarà el 65% de subvenció (un màxim de 14.500 euros/habitatge); i quan la reducció del consum sigui igual o superior al 60% s'atorgarà un 80% de subvenció (un màxim de 21.400 euros/habitatge). En cas que les actuacions incloguin retirada d'amiant, la subvenció es pot incrementar en 1.000 euros per habitatge o 12.000 per edifici.Així mateix, es preveu que la subvenció pugui arribar a cobrir el 100% de l'import de la quota individual de participació en les obres de rehabilitació en casos de persones que acreditin