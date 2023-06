El cicle Música a l'era arriba al Verdaguer d'Avinyó amb Santi i Alba Careta

Els Serveis Territorials dela la Catalunya Central han encetat aquest mes de juny un cicle de música i patrimoni que han batejat amb el nom de. El projecte neix de la voluntat de dinamitzar el patrimoni de la Catalunya Central, tot reforçant els vincles dels diferents territoris que la integren i posant en valor un patrimoni arquitectònic molt representatiu d'aquest territori, les masies i, especialment, les grans masies.Enguany, per començar, s'han seleccionat tres propostes, el Despujol de Masies de Voltregà, el Verdaguer d'Avinyó i can Font de Manresa. El Despujol té la protecció de, mentre que el Verdaguer d'Avinyó i can Font tenen la protecció de Bé Cultural d'Interès Local..La casa forta, originàriament un mas i figurant com a masia en diversos documents, va ser l'arrencada del cicle el passat 9 de juny. El jardins del Despujol, fins fa pocs anys casal dels Marquesos de Palmerola i actualment seu de l'Ajuntament de, van acollir un concert del músic osonenc, més conegut per haver estat un dels referents de Sau i de la Banda del bar.El, masia de gran interès arquitectònic i artístic, acollirà aquest divendres a les 10 del vespre un concert dels germans músics avinyonencsi, a lade Manresa, masia de titularitat municipal i seu de la, hi actuaran el divendres 30 de juny, a 2/4 de 10 del vespre, el grup manresàamb el seuSi bé aquest any el cicle comença només amb tres actuacions musicals, que corresponen tan sols a les comarques del, la idea és poder arribar a programar una actuació a cadascuna de les comarques de la Catalunya Central. La intenció és que a la llarga, tant el, com el, el, eli l', si arriba a ser una comarca legalment constituïda, puguin disposar també d'una actuació en aquest cicle, i es puguin, al mateix temps, teixir vincles amb altres entitats que treballen per posar en valor les masies de la Catalunya Central com ara, l'o el projectePer poder posar en valor aquest interessant patrimoni que representen les masies a la Catalunya Central, els Serveis Territorials es plantegen la possibilitat de poder editar un full informatiu de cadascuna d'elles. Tractant-se de la primera edició i per poder afrontar més bé les dificultats que planteja començar de nou, s'han seleccionato bé amb convenis de gestió o cessió a l'administració pública.