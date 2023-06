El Nou Congost acollirà un partit entre Catalunya i Argentina

Elserà l'escenari del retorn de laque el proper dia 25 de juliol s'enfrontarà a la selecció de l'. El partit encara no té hora fixada ja que dependrà de les necessitats televisives deL'acte formarà part dels actes del centenari de la(FCBQ) i significarà el primer partit de la selecció masculina absoluta des de l'any 2005. Aquell any,per un clar 101-70 en un partit que es va jugar alEl president de l'FCBQ,, es mostra "satisfet per poder celebrar aquest partit de la selecció catalana masculina absoluta després d'unun encontre d'aquestes característiques i, a més, en aquest any del Centenari. Volem que el partit sigui una festa del Bàsquet Català, on estaran convidats tots els clubs afiliats a la Federació". Aril també reconeix que "per a nosaltres era molt important que en el retorn de la selecció absoluta comptéssim amb un, i és evident que l'Argentina respon a la nostra il·lusió. El Nou Congost serà l'escenari d'aquest matx i volem agrair a l'que ens hagi ajudat a fer possible l'esdeveniment, als jugadors per la seva implicació, a laper la seva predisposició i al gran suport la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física".