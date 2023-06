ERC descarta un pacte amb PSC i Junts a Navàs i la CUP governarà en minoria

Navàs 2023 Totes les dades Cens total: 4.632 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.699 58,26% Abstencions: 1.933 41,73% Vots nuls: 72 2,66% Vots en blanc: 76 2,89% Partit Vots % Regidors

dedescarta pactar amb elun govern municipal a tres que els donaria lai, d'aquesta manera, laté via lliure per investircom a nou alcalde el proper dissabte icom era la seva voluntat segons havien traslladat a la resta de forces i havien fet públic amb un comunicat . Els republicans asseguren que un hipotètic pacte a tres "presentavaen el seu funcionament".No obstant que, atenint-se "als resultats", els republicans afirmenla decisió dels anticapitalistes, la consideren "" i consideren que "comportaràal consistori". Amb aquest escenari, ERC assegura que està en disposició de continuar treballant per a Navàs sempre que se sentin "".ERC assegura que la seva idea era "reeditar" unamb la CUP, tot conscients de "les dificultats" que comportaria aquesta opció i que caldria "d'una manera molt diferent de com ha funcionat fins al dia d'avui".La CUP va guanyar les eleccions a Navàs mantenint els cinc regidors que tenia des de. ERC en baixava un i quedava amb quatre. Darrere, el PSC i Junts en tenien dos cadascun. Amb aquest repartiment, l'única opció per a evitar l'alcaldia de Jaume Casals era el pacte a tres entre les forces no guanyadores que ERC ha descartat.