La colla de geganters, grallers i tabalersdeorganitzarà dissabte la seva onzena, celebrada anualment d'ençà de la fundació de l'entitat, que comptarà amb la participació de setze colles.Balsareny s'omplirà de, amb representació de diferents punts de. Hi seran presents lesde les Cabanyes del Penedès, Cassà de la Selva, Gironella - Viladomiu Nou, Esparreguera, Manresa - Poble Nou, Mollet del Vallès, Montblanc - Amics dels Gegants, Montornès del Vallès, Puig-reig, la Roca del Vallès, Sant Fruitós de Bages, Súria - Gorg de l'Olla, Teià, l'altra colla del municipi de Balsareny, els grallers d'Avinyó i els amfitrions.Aquest any, a més, hi haurà la participació del noudel poble de Balsareny,. Va ser estrenat aquesta passada Festa Major. És una iniciativa de diferents entitats, associacions i particulars de la localitat per tal d'homenatjar aquestbalsarenyenc, després de dedicar i vetllar al llarg de tota la seva vida professional per la salut del municipi.Laserà ubicada al primer tram del carrer Sant Marc, on des de les 5 de la tarda ja s'hi trobaran exposades lesamb la seva respectiva imatgeria. A 1/4 de 7 s'iniciarà, des del mateix punt, lapels diferents carrers del poble. A les 8 del vespre les colles faran entrada a la plaça de l'Ajuntament, on els esperaran les autoritats municipals, i es donarà pas a la mostra dei a l'entrega de records a la plaça de l'Església. Lade totes les colles participants serà l'actuació que clourà la celebració.A les 9 del vespre, a la plaça de la Mel, es farà elper a totes les colles participants i el final de festa serà amb DJ a la sala Sindicat.