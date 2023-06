Benvingut Aligué serà el nou president del Rotary Club de Manresa - Bages

Sobre el nou president

serà nomenat nou president delaquest dissabte. Serà en el decurs de la 34a, que se celebrarà a l'Hotel-Restaurant Ramon de. Aligué agafarà el relleu de l'actual president,, que ha estat al capdavant del club durant l'últim any.La vetllada serà un punt de trobada per a totes les persones que formen part del Rotary Club de Manresa - Bages, que promou, des del territori, diferentsa nivell local i també en l'àmbit global. Durant l'últim any, s'ha posat especial èmfasi en la relació entreEl nou president, Benvingut Aligué, és cuiner actualment jubilat. Ha estat l'ànima del, establiment que va tancar portes l'any 2020. Va entrar al Rotary Club de Manresa-Bages l'any 1988 com a membre fundador.Els estatuts del Rotary preveuen el relleu presidencial de manera anual.La trajectòria professional del nou president, Benvingut Aligué (1953), ha estat íntimament lligada al sector de la. Als 14 anys va deixar els estudis i es va posar a treballar al restaurant dels pares. Va estar al costat de la seva àvia, cuinera amb molt d'instint, de qui va aprendre les bases de la, i del seu pare, que li va ensenyar sobre els productes del camp.Després de fer la mili va tornar a la rutina dels menús i se li va despertar una inquietud. Va fer el curs per a majors de 25 anys i va ingressar a la universitat. A partir d'aquí va començar el canvi a la seva cuina. Va fer uns cursos a Barcelona i, per les vacances, se'n va anar a aprendre a França i Itàlia. A la vegada, va entrar en contacte ambde Catalunya amb qui va fer amistat i va intercanviar idees.Va crear el Restaurant Aligué amb dos apartats: un de gastronomia i un de popular. L'any 2013, l'el va reconèixer com el. Quan va arribar la pandèmia de la Covid-19 tenia 67 anys. Va pensar que era el moment de deixar la cuina.