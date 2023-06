Castellbell estrena nova senyalització per posar en valor l'itinerari del meandre del Llobregat

Paisatges de postal i observatori d'ocells

Un recorregut amb la participació de l'alumnat de l'i del grup de caminades saludables del municipi ha estrenat aquest dijous al matí la nova senyalització delde. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha comptat amb el suport de laen una actuació amb un pressupost de 7.000 euros per renovar elsd'aquestque transcorre resseguint el riu Llobregat al seu pas pel municipi.L'entorn disposa d'un important patrimoni natural amben què destaquen exemplars d'ocells de valor com poden sero un, de grans dimensions.En el marc de l'actuació feta també s'han senyalitzat aquells espais que funcionen com ai també l'des d'on es poden veure diferents aus.L'Ajuntament també ha reforçat la senyalització per arribar a l'per a vehicles l'accés del qual es fa pel camí que porta fins al castell de Castellbell i el Vilar i que és previst que s'adeqüi per als turismes.