David Navarro aconsegueix proclamar-se millor bàrman de l'Estat després de quatre anys en el Top 10

La clau? Perdre el mínim de punts

Fa quinze dies justos,explicava a través del seu Instagram que enguany no havia aconseguit classificar-se per a la final de la, el certamen demés important de l'Estat que escull elque representarà Espanya en lad'aquest campionat, la, que se celebrarà aaquest setembre.Feiaque el bàrman manresà aconseguia entrar dintre delespanyol i prendre part de la final estatal, tot i que en cap ocasió se'l triés com a representant per a la competició internacional. Aquest mes de maig, però, va haver demés aviat: l'obtinguda en les semifinals de la WCS va obligar-lo a acomiadar-se del campionat definitivament (només participen a la final els deu primers).Però la vida és una, i quan menys t'ho esperes, s'esdevé algun succés que ho sacseja tot. En el cas de Navarro, aquest succés va arribar-li en forma de trucada telefònica: "Un dels deu finalistes ha decidital concurs per incompatibilitat d'agenda. El primer de la llista delsets tu. Com ho tens per venir a la final?". No s'ho va pensar ni dos segons: és clar que hi aniria!La trucada la va rebre el dijous 1 de juny i la gran final estava prevista pel dimarts 13 del mateix mes a. Tenialesa què s'hauria d'enfrontar: la, consistent a reversionar un còctel clàssic; la, on li tocaria fer un número de còctels concrets en un temps determinat; l'anomenada, que el portaria a idear un combinat amb uns ingredients específics escollits per l'organització, i la, el repte de la qual rauria en aconseguir transportar el jurat fins a São Paulo a través dels seus beuratges i d'un fil conductor discursiu i interpretatiu. "Només teníem aquesta informació: no sabíem ni els ingredients de la Mystery Room, ni el còctel clàssic que ens farien reversionar, ni el temps de l'Speed Round", assenyala el bàrman, que ja fa un temps que va obrir, a Manresa, el, un bar especialitzat en cocteleria.Dels errors se n'aprèn, i l'sempre és un grau. I Navarro feia quatre anys seguits que es quedava a les portes de ser el representant estatal a la WCC. Eld'haver participat tants cops en la competició que tornaria a disputar el 13 de juny, l'ajudaria a no entrabancar-se amb una mateixa pedra. "Tenia clar que el més important era". I això què vol dir? Ell mateix ho explica: "No es tracta d'ambicionaren totes les proves -perquè això costa molt-, sinó de mantenir-te en una mateixa línia i".I aquesta va ser l'estratègia que va seguir; una estratègia que va portar-lo aen la New Classic Chalenge; a quedaren la Speed Round Challenge; a ocupar una lloadaposició en el Mystery Room Challenge, i a situar-se delsen la Signature Challenge São Paulo.Era evident que el mètode va funcionar perquè el jurat no va dubtar ni un moment a nomenar-loen una festa d'entrega de premis en què el manresà vano només "pelque dona aquest títol" sinó per com el van mantejar els companys del sector. "Em sento molt valorat i recolzat per a tothom: tinc el mòbil que treu fum! Estic súper content!", exclama, bo i afegint que, tot i que es permetrà un parell de dies per celebrar i païr la notícia, "ara el que toca és preparar la final de Brasil del setembre". De fet, la darrera setmana de juliol, ell i els campions de tots els països del sud d'Europa faran una"per començar-nos a". I és que si en la final espanyola es disputaven quatre proves, en la de São Paulo n'hi haurà vuit. Tot plegat, amb uns contrincants d'un