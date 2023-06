L'Ajuntament de Manresa trasllada l'OAE i els serveis funeraris a la plaça Major 17

A partir d'aquest dijous, la ciutadania que vulgui fer gestions presencials amb l'(OAE) o amb l's'haurà de dirigir al local de la, ubicat just a la cantonada amb el carrer Sant Miquel, on hi havia hagut lesAquests darrers dies s'ha finalitzat l'que s'ha dut a terme al local i en els propers dies quedarà instal·lada la. Durant aquest dimecres s'ha fet el trasllat i dijous ja s'hi atendrà la ciutadania enFins ara, les dues oficines estaven ubicades als, a la cantonada amb el carrer dels Jueus. L'espai que alliberen es reorganitzarà amb l'objectiu de poderL'Oficina d'Activitat Econòmica depèn deli té assignades les funcions d'atendre la ciutadania de la manera més integral i facilitadora possible en tot allò que faci referència als tràmits per a la concessió dePel que fa a l'Oficina de Serveis Funeraris té assignades les tramitacions i. El seu horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores.