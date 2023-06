La Festa del Tomàquet 2023 tindrà la farina i el pa com a convidats especials

Escurçar cadenes de distribució: de l'hort a taula

Col·laboració entre Ajuntament i entitats

celebrarà del 17 al 22 de juliol la setena edició de la, un esdeveniment per potenciar el producte local i de temporada a través d'activitats consolidades, però també de noves propostes que aquest any passaran pels cellers de lai per la publicació deseran els productes convidats de la festa d'aquest any.En aquesta edició es podrà gaudir novament del Mercat del Tomàquet al, del, delal, així com de les xerrades i els tasts del producte estrella de la festa. A l'edició d'aquest any, però, s'hi afegiran novetats com aradels cellers de la DO Pla de Bages o la publicació d'un recull de receptes inèdites que elshan elaborat des de la primera edició de la festa. Aquest any, a més a més, el tomàquet tindràcom són la farina i el pa. En aquest sentit, ales podrà degustar diferents tipus de pans a càrrec del forner, i també tindran un paper rellevant tant en el Sopar co m en altres activitats que es duran a terme durant la festa.Aquest any la Festa del Tomàquet vol ajudar a revertir, en la mesura que li és possible, la complicada situació que viu laamb la, l'elevat cost de les matèries primeres i l'energia i la globalització del mercat. Més enllà de les, la Festa del Tomàquet vol fomentar l'per permetre al pagès millorar la seva renda, i que això reverteixi en el territori i la seva gent, donar a conèixer elamb altres agents del territori com la restauració, o provocar, entre d'altres, orgull sobre el. La festa també permet dinamitzar eli elde Manresa.La Festa del Tomàquetconjuntament per l'Ajuntament de Manresa i Manresa Anella Verda, el Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona, El Rebost del Bages, MengemBages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, Parc de la Séquia, la Fundació Alícia, Món Sant Benet, Agrícola Comarcal de Bages, Bages Impuls!, la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'Era.