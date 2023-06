La Festa Major Infantil de Sant Joan City arriba amb moltes novetats

encara la recta final abans de l'inici de la Festa Major Infantil de Sant Joan City , la primera festa infantil que es va fer a Catalunya ara fa 34 anys. La Festa se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juny com a prèvia a l'arribada de la Festa Major a l'entorn de laEnguany la festa estarà dedicada als(ODS). Totes les escoles del poble al llarg del curs han estat treballant diferents ODS i això tindrà la seva cloenda amb un treball que per un costat estarà penjat al món digital i que tothom podrà veure a través d'un codii també amb unfet per tot l'alumnat i personalitzat segons l'objectiu que treballaven a cada classe.La Festa Major Infantil del 2023 serà la. Nou espectacle a la cercavila, nou espectacle a l'inici i cloenda del correfoc, novetats al correfoc, noves activitats a la Tira de fira el diumenge al matí i nou espectacle de cloenda. Cal tenir en compte que degut a la sequera, però, la novetat més important serà queha decidit suspendre lade dissabte a la tarda.El Sidral, en un treball conjunt de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, les direccions dels instituts del poble i les AFA, ha decidird'accés dels infants a alguns actes. El motiu és que en l'actualitat els alumnes dees troben més còmodes amb nois i noies més grans i no pas amb nens i nenes més petits. El Sidral ha realitzat una campanya amb aquest grup d'edat sota el lema "Continues sent important per la Festa Major Infantil", en què a través de xarxes i amb xerrades a les classes dels instituts els proposa continuar participant des de la mirada de compartir i col·laborar amb què elspuguin gaudir millor de la festa.Cercavila, pluja de confeti, sopar a la fresca, ball discoteca, correfoc infantil, la Tira de fira al parc, l'espectacle de cloenda i el vermut amb gana són els actes d'una Festa Major Infantil de Sant Joan City pensada per als