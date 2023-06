Pacte tancat: ERC, PSC i Impulsem governaran Manresa els propers quatre anys

Assemblea dels socialistes manresans per decidir sobre el pacte. Foto: PSC

El PSC destaca "la suma de projectes" dels signants del pacte

Impulsem raona que "des de dins" del govern pot assolir millor els objectius

Un govern en majoria absoluta

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

Les assemblees d', elhan aprovat aquest dimecres la proposta d'acord entre les tres formacions persota l'alcaldia del republicài, segons afirmen, "continuar liderant la". Els republicans han assenyalat que l'objectiu de l'acord "és el de continuar avançant en la transformació de Manresa i, alhora, aprofundir en el, des d'una perspectiva que es vol". El pacte, continuen explicant, es basa en un model de ciutat compartit entre els partits i en la voluntat de tirar endavant elsja engegats, "que han estat fruit d'amplis consensos entre grups polítics, ciutadania i entitats".L'assemblea republicana ha valorat el conjunt de projectes consensuats en el, que disposen d'un, i n'ha prioritzat la necessitat de dur-los a terme "". D'altra banda, l'assemblea subscriu la importància d'avançar en les, en les polítiques de, les d', de, i "tot allò que ens ajudi a superar els actuals símptomes de".L'assemblea d'ERC destaca que el pacte és "" i que es tracta d'una fórmula trenada entre, "unides per lai un programa d'actuació que vol ser il·lusionant per a Manresa".El pacte, segons asseguren, es fonamenta "en elque assumeix i valora aquells projectes estratègics de ciutat ja engegats; en el creixement l'economia, la millora de la connectivitat i la generació de llocs de treball; en la diversitat, que reforça les polítiques d'habitatge i les del Centre Històric, que lluita contra la segregació escolar, que multiplica l'esforç de manteniment de l'espai públic, de la neteja, el civisme o la seguretat, i que busca la participació de tots els ciutadans i ciutadanes", segons han sentenciat.En el mateix sentit, l'ha destacat que el pacte neix en base "a ladels seus signants", per constituir un "" que afronti "els reptes i el canvi que la ciutadania demanda". Per això, es comprometen a treballar "des de l'inici, per un noud'aquest mandat, i per prendre lesque per urgència siguin més necessàries".Impulsem, per la seva part, entén que des de dins del govern "es podenque el partit es va fixar quan va decidir presentar-se a les eleccions". En paraules de“és un pacte que dota Manresa d'un projecte i una mirada llarga per l'esdevenir de la nostra ciutat”.Així, el govern municipal de Manresa estarà format per, o sigui, just la majoria absoluta, amb set d'ERC, quatre del PSC i dos d'Impulsem. Segons ha pogut saber, l'estructura de carteres actual es podria reformular, en part, amb regidories més específiques per abordar reptes concrets des de la proximitat.Elses donaran a conèixer aquest dijous a la tarda.