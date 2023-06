La UPC Manresa reconeix els millors classificats a les proves Cangur de matemàtiques

El passat 16 de març, 130 estudiants de batxillerat, d'alguns instituts de la Catalunya Central, van posar a prova els seusen les, organitzades per la(SCM), fetes a l‘(EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).Aquestes proves, que es realitzen en l'àmbit mundial, es fan a lades de l'any 2000 (amb una pausa durant la pandèmia), i sempre han comptat amb uns bons resultats. Aquests s'han conegut fa unes setmanes i la majoria dels premiats estan entre el 5% millors de Catalunya.La UPC a Manresa ha volgut tornar a fer, com feia cada any abans de la pandèmia, unamb una cerimònia d'entrega de premis als millors de cada curs (1r i 2n de batxillerat). Per fer-ho ha convidat també als millors classificats de centres de la seva àrea d'influència que tradicionalment feien les proves a la UPC Manresa, però que des de la pandèmia les fan al mateix institut o centres més propers.Entre els premiats hi haviade l'Institut Alt Berguedà, de Bagà; l'Institut Guillem de Berguedà, de Berga; l'Institut de Puig-reig; l'Institut Sant Ramon, de Cardona; l'Escola Arrels II i l'Institut Francesc Ribalta, de Solsona; l'Institut Mig-Món, de Súria; l'Escola Diocesana, de Navàs; l'Institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet; l'Institut Llobregat, de Sallent; l'Institut Miquel Bosch i Jover, d'Artés; l'Institut d'Auró, de Santpedor; i dels instituts Lluís de Peguera, Pius Font i Quer, Cal Gravat, La Salle i Joviat, de Manresa.La jornada, celebrada aquest dimarts, ha comptat amb la presència de, presidenta de la SCM, i de, membre de la Comissió Cangur de la SCM i coordinador de les seus del Bages, Berguedà i Osona, que van tancar la cerimònia.Per part de la UPC Manresa,, sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat, va conduir l'acte, i, director, va donar la benvinguda i el va presentar. Abans de l'entrega de premis,, responsable de les proves Cangur de matemàtiques a la UPC Manresa va fer la xerrada Curiositats de les probabilitats.