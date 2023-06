L'Orquestra Simfònica del Liceu i Sílvia Pérez Cruz exhaureixen les entrades per al concert al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda un concert de l', que torna aamb el concert Musiques per a un nou món, una part del qual comptarà amb la col·laboració de. Les entrades per al concertdes de fa setmanes.Sota la direcció del mestre, l'Orquestra del Liceu iniciarà el concert amb Tonades del compositor i guitarrista barceloní. És una suite de cançons per a veu, guitarra i orquestra simfònica basada en "les tonades que canten els camperols" en diferents indrets dels. Comptarà en aquesta ocasió amb la veu personal i inconfusible de la Sílvia Pérez Cruz.El programa es completa amb la Simfonia núm. 9, op. 95 d'. El genial compositor txec va anar a Nova York per conquerir Amèrica amb la seva música i es va trobar que Amèrica el va conquerir a ell: va amarar-se de jazz, de música folklòrica i de cants indígenes. Va compondre l'espectacular Simfonia per a un món nou que, amb els anys, ha esdevingut una de les més populars de tot el repertori simfònic.