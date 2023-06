El Campus Rafa Martínez es presenta amb totes les places plenes

La quinzena edició deld'es va presentar en societat amb totes les places exhaurides en un temps record. Més de cent criatures van omplir tots els llocs disponibles en menys de 24 hores. El primer dia el campus va poder penjar el cartell de complert.no ha perdut gens el seu caràcter salat i va plantejar un dubte. "No sé si ho fem molt bé o a l'estiu no sabeu què fer amb la canalla", va comentar entre rialles dels assistents.Com ja és habitual el Campus Rafa Martínez comptarà amb. La primera serà del 2 al 8 de juliol i la segona del 9 al 15 del mateix mes. Els participants podran gaudir un any mes de sessions de tecnificació, competicions i activitats de lleure., coordinador del campus, va explicar que les presentacions de l'esdeveniment són més una festa que no pas un presentació en sí ja que la gent "ja ens coneix". També va celebrar que cada any aquest campus creixi, tant en nens i nenes interessats en participar-hi, com també en nombre dea qui va donar les gràcies.Engany, el Campus Rafa Martínez estrenarà uni també ha renovat la seva pàgina web perquè sigui més moderna i funcional.