Una trentena d'alumnes de l'van participar dimarts en un concurs de terratrèmols que es va dur a terme a la Sala d'Actes de laEls alumnes han treballat aquest curs en el projecte Disseny de maquetes resistents als sismes. El curs ha consistit en realitzar una estructura feta amb espaguetis que pogués resistir la simulació d'una. Per posar-les a prova, la UPC Manresa ha acollit als participants i els ha deixat utilitzar dues vibradores que formen part de l'equipament del Laboratori de Processament de Minerals.Els onze grups participants van anar presentant les seves torres i després les van posar a prova sotmetent-les a la. Aquesta ha estat la primera vegada que es feia aquest experiment i totes les estructures van aguantar les sacsejades.L'experiment va estar supervisat per professorat de l'institut i personal tècnic de la universitat, que, junt amb l'alumnat, van extreure algunes conclusions delsi van pensar en alguns canvis per a la pròxima edició.L'activitat també va comptar amb una benvinguda per part de, director de la UPC Manresa, i, sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat., professor responsable de l'activitat va portar el grup a conèixer elper posar en context la funció de l'equipament que s'utilitzaria per simular els sismes.