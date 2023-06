Aquest 2023 s'iniciarà una nova fase de restauració de la Basílica de la Seu de Manresa

La restauració de la nau central

Aquest any 2023 s'iniciarà una nova fase de restauració de ladeconsistent en restaurar elentre els contraforts 2 i 3 de la nau, ambcorresponents, com a seguiment de les obres iniciades amb la fase 1. Les intervencions que s'han anat realitzant per la restauració de la Basílica de la Seu els darrers anys es duen a terme sobre laLa Basílica de la Seu és un, declaratel 1931 i un dels temples més emblemàtics de la Catalunya Central. És per això que el temple és objecte d'una intervenció integral que n'asseguri la seva conservació.L'actualva redactar-se l'any 2001 i, des d'aleshores, el, el Departament de Cultura de la, lai l'treballen de forma coordinada per executar les obres de restauració que es deriven d'aquest Pla.Havent assolit amb èxit els objectius de la fase 2 corresponent a les actuacions de l'any 2022, el dia 13 de juny va dur-se a terme laamb els representants de les diferents institucions implicades en el projecte de restauració.Actualment, s'està tramitant elper l'any 2023 entre el Bisbat de Vic, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa. Aquestes tres institucions col·laboren perles intervencions que possibiliten la preservació de la Seu mitjançant una aportació econòmica de 60.000 euros cada una.En paral·lel, el Bisbat també sol·licitarà a la Generalitat de Catalunya unaper a la restauració d'immobles de notable valor cultural per valor de 180.000 euros.Després de la intervenció prevista per a aquest 2023, per al 2024 s'ha projectat una intervenció sobre l'corresponent al contrafort 2, ja que es va observar que presenta les mateixesque l'arc boterell rehabilitat durant la segona fase.Finalment, per a la fase 5 corresponent a l'any 2025, es proposa restaurar el mòdul de1 i 2 amb el finestral i els vitralls corresponents, sobre els mòduls de panys de paret de l'absis de la Seu.