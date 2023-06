Una neboda del bisbe Casaldàliga serà alcaldessa de Balsareny durant dos anys

Balsareny 2023 Totes les dades Cens total: 2.610 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.506 57,70% Abstencions: 1.104 42,29% Vots nuls: 37 2,45% Vots en blanc: 46 3,13% Partit Vots % Regidors

La primera i la segona força més votades a les eleccions municipals de Balsareny , l'agrupació d'electors, que van empatar a quatre regidors tot i amb més vots per als independents, han arribat a un acord pertotentre, neboda del, i el republicà, que ja va ser alcalde del 2015 al 2019, segons han confirmat aels dos candidats. Casaldàliga serà alcaldessa els dos primers anys i Viu els dos últims, i mentrestant, qui no sigui alcalde, serà tinent d'alcalde.Un cop decidit aquestde la batllia, les dues formacions continuen treballant en unsde govern que "majoritàriament no generaran conflicte perquè eren molt similars en els respectius programes de campanya", han admès. També volen definir la manera de funcionar en aquellsque es puguin donar al llarg del mandat definint unque serveixi com a full de ruta.Pel que fa a la composició del, encara no està tancat definitivament, però les dues formacions treballen en una proposta que sigui "", prioritzant, allà on sigui possible, les capacitats professionals o les preferències de cadascun dels vuit regidors implicats.