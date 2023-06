ERC, PSC i Impulsem segellaran l'acord de govern de Manresa aquest dimecres

Línies de govern

han convocat assemblees internes aquest dimecres per confirmar -o no- els acords de govern que han estatenentre ells. Hores d'ara hi ha acord total entre, tant en els eixos programàtics i de govern, com en el repartiment de funcions de l'No passa el mateix amb Impulsem, que aquest dimecres al matí reprèn les negociacions amb ERC per tractar un tema no gens menor: la seva. Després de les negociacions que s'han portat a terme fins ara, el suport d'Impulsem a l'acord entre ERC i el PSC sembla segur, però queda per negociar si garantirà un "i amb un pla de mandat que permeti a la ciutat avançar en els principals reptes de futur" des de fora o, per contra, volen participar-hi des de l'En el comunicat que ha emès Impulsem aquest dilluns a la tarda s'hi pot interpretar que actualment es decanten per aquesta segona opció, malgrat que. Però que s'ofereixi a "posar al servei de la ciutat l’experiència i el currículum dels regidors entrants,, en matèries com l’economia productiva i l’urbanisme", pot donar a entendre que busquen ser-hi, i ser-hi amb unesSegons la candidatura de Joan Vila, l'acord entre les tres forces és total en la major part dels aspectes. En matèria de, els tres partits plantegen "incrementar a mig termini la ràtio de policia per habitant, recuperant la policia de barri i treballant per incrementar la presència policial al carrer conjuntament amb Mossos, alhora que continui l’operatiu Tremall i les patrulles mixtes".Les converses també han contemplat que cal "fer més atractiva la ciutat per, amb més sòl indústrial i uns serveis adequats que permetin generar avantatges competitives". I finalment, impulsar un pla de xoc enper tal "d’incrementar els pisos de lloguer amb preus assequibles".Tots tres partits faran assemblea de militants o simpatitzants aquest dimecresLa voluntat d'ERC, la llista més votada, ésal vespre després que tant ells, com els socialistes, com Impulsem, a través dels seus òrgans de participació interna, hagin aprovat lesprèviament. Això fa preveure que les converses que queden entre ERC i Impulsem es podran resoldre ambi quedaran enllestides aquest mateix dimecres.El ple de constitució del nou Ajuntament de Manresa -com a la resta d'ajuntaments- se celebrarà el proper divendres, peròvol anunciar l'acord i fer la foto de rigor aquest mateix dimecres o dijous.