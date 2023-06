Els Bombers fan 93 sortides a la Regió Central en les 10 hores que ha durat l'episodi de pluges

Elshan fet 207 serveis entre la una del migdia i les onze de la nit d'aquest dimarts a causa de l'que ha assolat bona part de Catalunya. A ciutats com, on les precipitacions han causat nombroses incidències, s'han recollit prop de 87,1 litres d'aigua per metre quadrat entre les tres i les cinc de la tarda.Laha estat la que més actuacions dels Bombers ha requerit, amb 93, seguida de la, amb 76. Per darrere, a molta distància, les comarques gironines han concentrat 17 actuacions dels Bombers, la regió Sud 9, la de Tarragona 7 i la de Lleida 1.De la seva banda, el telèfond'emergències ha rebut fins a les deu de la nit 455 trucades associades a 321 incidents per l'alerta de l', 264 del Vallès Occidental, 72 d'Osona, 30 deli 22 del Maresme. Per municipis, de Terrassa han sorgit 200 trucades, de Viladecavalls 30 i de Manlleu 26.La gran part dels serveis en què s'ha alertat els Bombers ha estat per, però també ha calgut l'activació del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtic (GRAE Sub) per rescatar persones atrapades per increments sobtat de zones inundables, com el cas de Marganell, al Bages . En cap dels serveis d'arreu de Catalunya ha calgut lamentarha desactivat l'alerta del pla Inuncat per laque les precipitacions superin el llindar d'intensitat al quadrant nord-est. El Pla queda en situació de prealerta perquè durant la nit encara es preveuena Lleida i a la Catalunya Central.El(SMC) preveu que durant la nit hi ha probabilitat de superar intensitats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a les comarques de Lleida i de la Catalunya Central.Durant l'episodi de precipitacions s'ha superat ela municipis com Terrassa (46'9 litres per metre quadrat en 30 minuts), Vacarisses (36,2), Òdena (32,4) o Fornells de la Selva (29,5).El(SCT) ha informat que hi ha hagut incidències a la BP-1103 (El Bruc) i BV-3003 () per despreniments i a la C-59 (Sant Feliu de Codines), C-16 (Terrassa), B-40 (La Roca del Vallès) i N-260 (Vall de Vianya) a causa de la pluja. Hores d'ara s'ha restablert la circulació a totes elles.D'altra banda, també cal destacar que l'(ACA) ha emès dos avisos deper situació meteorològica adversa, un per probabilitat d'augments delde la comarca del Vallès Occidental, i un altre per superació del llindar d'alerta dela Sant Vicenç dels Horts. A hores d'ara ja s'han finalitzat els dos avisos, sense incidències destacables.