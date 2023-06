Serracanta: «El projecte del pavelló és transcendental per al futur econòmic, social i esportiu del Bàsquet Manresa»

El president del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta, a la graderia del Nou Congost. Foto: Pere Fontanals

Jordi Serracanta observa la pilota de bàsquet. Foto: Pere Fontanals

ha completat la seva primera temporada al capdavant delamb una experiència que ha definit com a "" pel que fa al primer equip. El president reconeix que al començament, la gent estava "molt il·lusionada" amb la plantilla, però que el dia a dia no els ha acabat d'acompanyar.Serracanta situa l'ampliació i remodelació delen el centre de les aspiracions econòmiques, socials i esportives, i reconeix que el club ja treballa per trobar unque li doni nom.- L'he viscut amb molta intensitat i sent molt conscient de què significava el càrrec. Alhora, la presidència m'ha permès anar coneixent la potència i l'abast que té el club.- No. D'anys difícils ja n'havíem viscut, però no m'esperava que aquest seria tan complicat esportivament. És més, quan vam confeccionar la plantilla i vam començar la pretemporada, estàvem molt il·lusionats i convençuts que aquesta estructura esportiva ens portaria èxits.- Sí!- Jo diria que quan vam perdre de 30 a casa amb el Breogan. Va ser un dia que no vaig dormir i em vaig adonar que la situació era molt i molt complicada.- Les xarxes socials no ens dificulten pilotar la nau del Bàsquet Manresa. Són una eina comunicativa molt potent que nosaltres utilitzem constantment i que ens permet estar atents de com respira la gent. En aquest sentit, les veig com un recurs per generar contingut i tenir presència. Tanmateix, també és cert que tenen la seva part dolenta: hi ha qui, des de l'anonimat, en fa un mal ús i cau en crítiques injustes i despiatades que com a club no compartim i que, personalment, intento que no m'afectin. Però així és la societat en què ens ha tocat viure...- No, perquè es va fer, únicament i exclusiva, amb ànim de ferir. Els missatges d'aquest tipus no tenen cap sentit i no aporten res. I jo no vull perdre el temps amb comentaris que no construeixin. Per tant, procuro protegir-me'n, ja no només per a mi, sinó també per a la meva família.- Com ja he dit abans, tant el club com l'afició estàvem d'allò més il·lusionats, amb la plantilla que havíem aconseguit. De fet, fruit de la temporada anterior -que va ser una de les més rellevants de la història del Bàsquet Manresa- vam començar el curs amb una allau de renovació de carnets de socis que també veien el potencial del nou equip. Però, certament, tot va començar-se a torçar al cap de poc: queien peces i n'hi havia que no acabaven de funcionar. I aquest efecte dominó ens va conduir en una manca de recursos, sobretot en el joc interior. Per tant, jo no diria que em vaig arriscar molt, bàsicament perquè si tirés enrere, seguiria estant convençut amb la plantilla amb la qual vam engegar.- Sí. Quan Hamilton ens va transmetre que no volia seguir jugant a bàsquet, aquí vam rebre un cop a la línia de flotació. Si hi afegim la lesió de Babatunde, allò ja ens situava en una debilitat molt gran del joc interior que, com a conseqüència, va repercutir en el rendiment esportiu.- Ha tingut impacte, naturalment, perquè la despesa ha estat superior a la prevista. En aquest sentit, hem hagut de modificar el pressupost per posar partides que no contemplàvem a disposició d'aquesta necessitat de canvis. Penso que tot plegat ho hem gestionat amb molta cura i sense fer bestieses que no ens podíem permetre.- La majoria d'equips de la Lliga ACB no tenen com a objectiu guanyar diners. En tot cas, s'ha de mirar de perdre'n el mínim possible perquè els recursos són limitats.- Ens trobem en un moment on el que toca és dibuixar una nova plantilla per la temporada que ve. I aquí, qui porta la paella pel mànec és el Xevi Pujol, sempre en connviència anb el Pedro Martínez, és clar. El que puc avançar ara com ara és que al llarg dels propers dies s'anunciarà una altra sortida. Pel que fa a entrades, segur que n'hi haurà, però primer cal veure com se situa el mercat. La nostra voluntat és intentar tenir una plantilla estable però sent conscients que els recursos són els que són i que aquesta estabilitat és complicada.- Espero que sí. Tots ho esperem. El contracte el té en vigor. De fet, quan vaig entomar les regnes de la presidència, dues de les primeres fites assolides -que semblava que costarien d'aconseguir- van ser, d'una banda, renovar el Pedro per dos anys més, i de l'altra, fer el mateixx amb el Xevi Pujol però per tres anys més. Penso que comptar amb aquesta estabilitat és fonamental, per a nosaltres. I, sí, és evident que el Pedro gaudeix d'un gran prestigi i que podria ser que li fessin una oferta molt més rellevant que la nostra i que ell l'acceptés, però estem convençuts que segueix valorant-nos molt positivament i que aquesta confiança és màxima i mútua. El model de les darreres temporades porta el segell del Pedro, i això ens diferencia moltíssim.- Evidentment, els contractes estableixen uns límits. Durant les properes setmanes s'haurà d'acabar de reblar el clau. Però nosaltres treballem amb la tranquil·litat de saber que té contracte i que estem construint les coses conjuntament. Estem convençuts que el Pedro seguirà amb nosaltres.- Per a un entrenador com ell, que els escenaris siguin més favorables pot ajudar. Com que esportivament no ens hem guanyat el dret a ser a Europa, tan a la Champions com a l'Eurocup, estarem molt atents per saber quines són les nostres possibilitats reals de ser-hi. En aquest sentit, no ens tanquem cap porta. Som conscients que no depèn de nosaltres però que existeixen possibilitats que podrien donar-se.- Estem treballant en la seva renovació. Crec que ens hem d'entendre i que ens entendrem. Per a nosaltres és un actiu important: és el cor, la força, la intensitat, l'orgull... Una persona que identifica els valors dins la pista i és molt apreciat dintre del club. I aquests dies estem en contacte amb ell i els seus agents per poder arribar a bon port. Estic segur que ho aconseguirem.- Els jugadors de quota van molt més buscats que els que no ho són perquè s'ha de complir la normativa. Però el Guillem té uns valors que fan que a Manresa pugui desenvolupar el seu bàsquet a gust i rendir després d'uns anys complicats degut a les lesions.- Amb l'Adam el que hem fet ha estat ajudar-lo amb tot el que calgués. L'hem assessorat i li hem posat totes les facilitats del món perquè pogués operar-se aquí amb un equip mèdic extern que té tota la nostra confiança. Què passarà amb ell? L'únic que puc dir és que té contracte fins a final de temporada. A partir d'aquí, haurem de veure com els tècnics dissenyen l'estructura de la plantilla, i si en aquesta, ell hi té cabuda. No podem perdre de vista que li espera un llarg període de recuperació, i que la nova temporada arrencarà relativament aviat. Davant d'aquest escenari, veig poc probable que encaixi en el dibuix.- Sí, molt. Nosaltres els hem fet arribar propostes de renovació i ara estem en converses amb els seus agents. El que és indiscutible és que fa uns mesos vam apostar per ells i el resultat ha estat una molt bona temporada. I és que aquí a Manresa som especialistes en millorar jugadors, i en el cas de Robinson i Geben, han demostrat sobradament que són carn d'ACB. Ja veurem què acaba passant...- L'endeutament del club és un element molt transcendental i estructural. Ens seguirà afectant de forma important en el nostre pressupost, ja que hi hem de destinar una part molt important. Si bé està ben estructurat, en els anys que venen haurem de fer un esforç de retorn encara més gran del de les temporades anteriors. És urgent que el club faci un pas endavant en la captació de recursos econòmics, ja sigui a través de l'ampliació de capital o mitjançant altres fonts de finançament. Si volem ser competitius i anar tornant el deute, és necessari seguir aquesta direcció.- Bàsicament, tot és bancari. Hi ha hagut operacions de refinançament, i durant l'etapa de la Covid es van oferir a les societats anònimes esportives unes línies de crèdit. Ara mateix, però, no tenim deutes amb tercers.- Sí, vam estar gaudint amb ells del final de lliga i ens vam emplaçar, a partir de la propera temporada, a parlar de la renovació. Crec que hi ha una entesa fantàstica entre ambdues parts. Les sinergies són molt potents i la voluntat de seure, parlar i continuar remant plegats, és compartida.- És una de les assignatures pendents que tenim i amb la qual fa temps que treballem. Com a club és quelcom que posem en valor i que creiem que hauria de coincidir amb la renovació del mateix pavelló: tenir una instal·lació totalment nova i acompanyar-la d'un nom comercial al darrere. Aquest és el marc mental amb el qual treballem.- El naming és una acció d'esponsorització i, com a tal, depèn de nosaltres com a club. Evidentment, amb el vist-i-plau de l'Ajuntament, que estic segur que en un cas com aquest, ens donarà tot el suport del món.- Això ho voldríem saber tots! El projecte del pavelló és transcendental per al futur econòmic, social i esportiu del Bàsquet Manresa. No soc capaç de projectar a mitjà termini si no és comptant amb aquesta infraestructura pràcticament nova. És fonamental, per una banda, per aconseguir més recursos, i, per l'altra, per ampliar l'aforament i millorar la confortabilitat dels nostres aficionats, que pateixen les mancances d'un pavelló que té 30 anys. A banda, penso que es tracta d'un projecte que va més enllà del bàsquet: és un projecte de ciutat.- Un dels requisits que hi havia en el concurs d'adjudicació de les obres era que havien de ser compatibles amb la competició. Tot i així, hem de ser realistes: ens afectaran segur. Les graderies i els accessos, per exemple, segur que se'n ressentiran en alguns moments. Amb el que en principi no tindrem problemes serà amb el dia a dia de la competició. Potser es dona algun canvi en el calendari, però la intenció és no moure'ns de lloc, bàsicament perquè no seria viable...- Nosaltres el descartem plenament. Sortir d'aquí per anar a no sé on és un perjudici molt gran que de cap de les maneres podem assumir com a club.- Al nostre entendre l'experiència de pavelló, tot el que impliquen les dues hores que l'afició és allà dins, és, sens dubte el més important. Independentment del que succeeixi a la pista. En aquest sentit, el tema dels vídeomarcadors va ser una primera passa. Ara bé, també és cert que la nostra intenció és potenciar tot això un cop tinguem la nova infraestructura, i és que amb el pavelló actual és impossible fer accions amb llums, so i imatges. Que hi estem treballant? Sí, però per posar-ho en marxa quan tinguem la certesa que es podrà desenvolupar.