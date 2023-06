ICL Iberia fa la càrrega més gran de mineral: 57.450 tones, en un únic vaixell

Aquesta setmana,ha carregat a les instal·lacions de, la terminal portuària de la multinacional al, el vaixell amb capacitat més gran fins ara en els tres anys de funcionament de la nova estació marítima de l’empresa. En aquesta ocasió, es tracta d’unque transportarà alun total de 57.450 tones de mineral provinents de la conca minera bagenca. En concret, 16.950 tones de, 18.000 tones dede 5mm i 22.500 tones més, també de sal de desgel, en aquest cas de 10mm. El destí d’aquest mega vaixell és doble:i la localitat anglesa deLa capacitat de combinació de diferents tipus de productes en un únic vaixell, ajuda a reduir laen el transport de la mercaderia ja que, a més d’utilitzar una única embarcació per fer el transport, permetdel vaixell amb minerals diferents (en aquest cas potassa i sal de desgel) estalviant d’aquesta manera l’ús de més vaixells per fer-ho.Més en concret sobre la reducció de la petjada de carboni, les emissions generades per aquest mega vaixell són gairebé unrespecte les que suposarien transportar les mateixes tones en(amb capacitats inferiors a les 10 mil tones) i fent més viatges a les mateixes destinacions.