Fem Manresa revela que ERC els va proposar un pacte amb el PSC

"Preocupació" pel pacte entre ERC, el PSC i Impulsem

assegura que durant les trobades postelectorals que ha mantingut amb, els republicans els han proposat "" juntament amb el, "amb una oferta considerable de", com l'entrada d', a banda de la possibilitat d'incorporar un. Tot plegat "sense concretar" si aquest acord contemplava l'entrada dels anticapitalistes alo si buscaven un suport extern.Segons expliquen, no es va aprofundir en els detalls de l'hipotètic pacte perquè els van respondre que "" amb el PSC, i que l'única possibilitat, mitjançant un "possible", era "donar suports puntuals a un". La resposta republicana, sempre segons Fem Manresa, va ser que no contemplaven aquesta opció perquè aquest govern seria "".ERC i Fem Manresa sumen deu regidors,. Amb el PSC n'haurien sumat catorze d'un total de vint-i-cinc.A les trobades hi van participar, a més del número 4 de la llista,, que només hi va ser a la primera, per part anticapitalista, ii el president local d'ERC,, per part republicana.Fem Manresa no s'ha estat de dir que veu amb "" l'acord "a tres bandes" entre ERC, el PSC i. Els preocupa l'entrada al govern municipal dels socialistes perquè constaten que són "", que van "", a banda de recordar que fa dotze anys "va deixar un" a les arques de l'Ajuntament "que encara estem patint".Els anticapitalistes també consideren que la incorporació d'Impulsem, a més, confirma una "", no només pels " discursos aporofòbics que ha realitzat durant la campanya electoral ", sinó també per la presència de " membres actius d'Aliança Catalana " a les seves files, fet que consideren "".Creuen que dels resultats de les eleccions "se'n pot deduir quei que era necessari una l'Ajuntament". Per això consideren que el pacte significa "la" per part d'ERC i anuncien "unaal govern de la ciutat durant aquest mandat", com a única opció "a l'Ajuntament de Manresa davant de l'auge de l'i la".Amb aquest escenari per davant, Fem Manresa creu "indispensable obrir un procés deque permetitenint com a horitzó l'any 2027".