Els Mossos desmantellen un cultiu de 1.420 plantes de marihuana a Manresa

Plantes de marihuana a la plantació desmantellada. Foto: Mossos

Agents delsde la comissaria de Manresa han detingut aquest dilluns un home de 41 anys acusat d'un delictei un altre de, com a presumpte responsable d'unaque ha estat desmantellada en una masia a lade, segons ha informat la policia catalana.La investigació del cas va començar a primers de juny quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement d'und'electricitat en una masia delde Manresa, molt superior a l'habitual per a un habitatge d'aquestes característiques.Amb les tasques d'observació i seguiment, els agents van acumular indicis fins que aquest dilluns han fet l'i han localitzat un total deen dues estances diferents. Durant l'entrada també han trobat una instal·lació elèctrica que, i nombrososper al correcte desenvolupament de les plantes.A la masia hi han trobat un home de 41 anys que ha estati que ha de passar adurant les properes hores.