Les Enramades de Sallent s'imposen a la pluja i atrauen visitants d'arreu del territori

50 anys enramant de manera ininterrompuda

Des del passat dimecres,es preparava per engalanar els carrers i viure una de les festes més esperades que lideren l'associaciói l'àrea de Cultura de l'Ajuntament. Una festa que els sallentins viuen amb molt orgull perquè gent de tota la vila, grans i petits, participen. Precisament aquest any una de les novetats era que dos espais, el carrer Cos primer tram i la plaça Anselm Clavé, van ser elaborats per alumnat de les escoles sallentines. En total, es van engalanar disset espais.El dia de la inauguració de les Enramades,, els ruixats van respectar les figures i decoracions i va ser a partir de divendres quan va anar. Tot i això, es van poder celebrar totes les activitats que hi havia programades i no va dissuadir els visitants a l'hora de passejar pels carrers.Només es va produir un canvi d'ubicació per previsió de pluja el dissabte, que va fer desplaçar laa l'Espai Cultural Fàbrica Vella. Altres modificacions van ser l'hora d'inici de l'del dissabte, que va començar una hora més tard perquè estava plovent, o bé el, diumenge, que va haver d'acabar abans del previst a causa de la pluja. El públic, però, tenia ganes de diversió, i les quatre gotes que van caure durant el concert d'no van impedir que es quedés fins al final.A banda d'aquest concert, destaca el de, que va agrupar una barreja divertida entrei l', els concerts i balls de les orquestres, la 3ao les mostres de cultura popular com l', elo els. I, sens dubte, un dels actes més esperats va ser el de la, que enguany inicia la celebració dels seus 100 anys i que va oferir a Sallent el primer espectacle del seu aniversari.També van ser protagonistes les activitats pensades per als més petits i petites, un públic nombrós durant Enramades, que va gaudir d'un taller de circ a càrrec de la, un espectacle infantil i, tal com és tradició, l'alumnat de les escoles Vedruna i Torres Amat van convertir-se en els balladors de lesl'últim dia d'Enramades. Van estar acompanyats per la xarangade l'La popularitat que han anat guanyant les Enramades al llarg dels anys fan que persones d'arreu del territori visitin Sallent durant aquestes dates. És per això que és una ocasió per donar a conèixer elsdel municipi. S'ofereixen visites a, ali la, al museu i casa natal de, entre altres. En aquesta línia, es va celebrar und'Enramades i el 46èd'Enramades.També la cultura popular va tenir un paper imprescindible durant aquests dies. Diferents entitats del municipi es van agrupar per oferir mostres de dansa, acompanyar-ho de música gràcies a l'EMM Cal Moliner, marcar el compàs a càrrec dels, fer-se sentir amb els, o fer ballar les figures delsCal destacar també que dissabte es va dur a terme el 57èamb la participació de deu artistes i amb un primer premi valorat en 500 euros, un segon en 240, i un premi a l'artista local valorat en 100 euros.Finalment, l'esport va agrupar en pocs dies una activitat frenètica, i es va celebrar l'espectacle de final de curs de l', un torneig dei el 37èUna celebració molt especial va ser al, que té l'honor d'haver enramat de manera ininterrompuda durant 50 anys. És per aquest motiu que durant la visita dels, elva fer-hi una ballada per homenatjar aquest carrer.La figura de l'Antonyito va cobrar vida a finals de l'any passat i va estrenar-se públicament el passat Carnaval . Es tracta d'un gegant que ret homenatge al ja desaparegut, amb un gran llegat a la cultura popular sallentina, i que va prendre forma gràcies a la iniciativa delsi amb el suport i adhesió d'