El PSC de Castellbell impulsarà un «govern alternatiu» al de Sumem

El PSC, que va perdre l'alcaldia de Castellbell a les passades eleccions municipals per només un vot de diferència davant de Sumem , la plataforma d', ha afirmat que el proper 17 de juny, dia de constitució dels nous plenaris dels ajuntaments, impulsarà unper fer "una oposició rigorosa i constructiva" i per impulsar una "alternativa real" al govern oficial, "de cara a".Els socialistes asseguren inspirar-se en elque va impulsara la Generalitat l'any 2000, i en l'actual govern alternatiu deAquest govern alternatiu de Castellbell estarà format per l'exalcaldessaa presidència i terrotori sostenible,a urbanisme,a medi ambient,a via pública, i comptarà amb un comissionat format per Elisabet Badia, Josep Belmonte, Jordi Calsina i Marta Quintana.