ERC de la Catalunya Central proposa Oriol Batlló per al Congrés i Eloi Hernàndez per al Senat

La Federació Regional d'ha celebrat aquest dilluns el seu congrés regional per escollir els representants del territori que formaran part de les llistes del partit republicà a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol.La militància ha escollit que el fins ara president del Consorci del Moianès i alcalde de Collsuspina,, encapçali la representació de candidats del territori al. A Batlló l'acompanyaran, en segon lloc,, presidenta del partit a Rajadell; en tercer lloc,, regidor d'ERC a Súria, i finalment, en quarta posició,, regidora a Sant Pere de Torelló. Tots ells seran a la llista que ERC presenti a la demarcació de Barcelona en l'ordre que triï elPer la seva banda, l'actual alcalde de Fonollosa i fins ara president del Consell Comarcal del Bages,, serà el candidat de la Catalunya Central per la formació republicana al. Hernàndez es converteix en el nou candidat del territori després que la portaveu d'ERC a la cambra alta durant els darrers vuit anys, la sallentina, hagi decidit no tornar-se a presentar. A partir d'aquí, el Consell Nacional d'ERC triarà els tres candidats entre les propostes que arriben de cada regió.