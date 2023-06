Oriol Ges, l'infiltrat de l'extrema dreta a Impulsem Manresa que encara simpatitza amb Sílvia Orriols

Oriol Ges onejant la bandera d'Aliança Catalana durant la Diada de 2021. Foto: Aliança Catalana

El número 6 de la llista d', va ser un actiu militant de la formació d'extrema dretafins que la ripollencava escindir-se creant, a la qual el manresà s'hi va abraçar de manera entusiasta. A Manresa, Oriol Ges havia cobrat notorietat en eleccions municipals passades després de participar en les candidatures dei, posteriorment,. La seva participació a les formacionsFNC i Aliança Catalana, havia passat força desapercebuda i fins i tot actualment, és difícil trobar-hi coincidències amb els principals cercadors.La relació d'Oriol Ges amb Sílvia Orriols ve de llarg i no es limita a unapersonal. En l'època en què tots dos militaven al FNC, havien participat plegats ai la seva defensa d'unaera plasmada a les xarxes i als foros d'internet.Quan la ripollenca va saltar del FNC i va crear Aliança Catalana, el candidat manresà d'Impulsem s'hi va llançar, i com en el partit anterior, va mantenir un. Tot i que les referències a les xarxes són minses, Oriol Ges va participar amb Aliança Catalana a laaldel 2021 i del recent 2022. A la Diada de 2021 fins i tot es va veure implicat en una baralla ambMalgrat que aquestes referències són de mesos i anys enrere, Oriol Ges no ha deixat decap a la líder d'Aliança Catalana, fins i tot després d'haver participat com a candidat d'Impulsem a les recents. El passat 6 de juny, una, responia una editorial de Vicent Partal a Vilaweb Sílvia Orriols i posant en dubtedel pariodista valencià. El propi Oriol Ges ha confirmat aser l'autor de l' escrit El cap de llista d'Impulsem,, ha confirmat aque "no coneixíem" aquesta trajectòria d'Oriol Ges, i que tampoc "als candidats, més enllà que estiguessin d'acord amb les línies del programa municipal que presentàvem". Per això, Vila ha assegurat al diari que convocarà una assemblea urgent d'Impulsem "".Actualment, Sílvia Orriols es postula com adesprés que Aliança Catalana hagi estat la llista més votada, tot i que sense majoria absoluta. Per a Impulsem, la revelació d'aquesta informació arriba en el seu moment més complicat: a un pas de signar un acord de governabilitat a Manresa amb ERC i el PSC . Impulsem va treure dos regidors i Oriol Ges no va entrar a l'Ajuntament.