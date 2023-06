El cardoní Ferran Verdejo serà el número 10 del PSC a Barcelona a les eleccions al Congrés

El regidor delha estat escollit pelsocialista per anar de número 10 de la llista que el partit presentarà a lade cara a lesque se celebraran el proper 23 de juliol.Lava acordar per unanimitat del seu Consell de Federació la presentació de Verdejo a la candidatura, reforçada pel fet que ésde lesi va ser cap de llista del PSC a Cardona, on és i serà regidor el proper mandat.En el seu parlament, Verdejo va assegurar que, si entra en el Congrés servirà "de pont entre el govern central i Catalunya", i alhora mantindrà íntegre "el meu compromís amb Cardona". També diu que treballarà per "reforçar les" i "defensar els interessos de la".La candidatura del PSC a Barcelona anirà encapçalada per, presidenta del Congrés, seguida de, Ministre de Cultura, i en tercer lloc, hi figurarà la Ministra de Transports,