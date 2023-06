Els Tirallongues tornen a exhibir estructures de set pisos a la Trobada de Colles de l'Eix

La colla castellera delsdevan actuar dissabte juntament amb els, a la XXIII edició de la Trobada deque es va celebrar sota cobert al Palau Firal del Sucre dedegut a la pluja.Els Tirallongues sortien amb un pilar de 4 d'entrada; a primera ronda de castells descarregaven un 3d7; a segona ronda executaven un 4d7 que finalment quedava en un intent desmuntat i que aconseguien descarregar a la; a tercera ronda mostraven un 3d6 amb agulla, i finalitzaven l'actuació amb l'intent desmuntat d'un pilar de 5 a la ronda de pilars.Per part de la colla local dels Sagals d'Osona,tres pilars de 4 d'inici, un 3d7, un 5d7, un 4d7, i finalitzaven amb un pilar de 5. Els Castellers de Lleidados pilars de 4, un 4d7, un 3d7, un 2d6, i un pilar de 5. Finalment, la colla castellera dels Marrecs de Salt descarregaven tres pilars de 4 d'inici, un 5d7, un 3d8, un 2d7, i finalment un pilar de 5.Una vegada acabada les rondes de castells, com ja és tradició en aquesta trobada, les colles feien el. En aquest cas, un 4d7, una estructura que quedava composta per una rengla de cada colla participant.Els manresans un cop més tornaven a exhibir estructures de set pisos fora de casa. Els de la camisa ratllada ja preparen la propera diada que tindrà lloc el dia 18 de juny a les 12 del migdia a la plaça Crist Rei de Manresa amb motiu de la diada del seui. Serà una diada especial i molt emotiva que commemorarà els trenta anys des de la fundació de l'entitat i que comptarà amb colles convidades tan destacades com elsi els Marrecs de Salt.