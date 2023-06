La Trobada de Gegants de les Festes de Valldaura se celebra sota cobert a causa de la pluja

El barrin dedeva donar dissabte el tret de sortida a les seves festes amb unaque va aplegar vuit colles que, tot i la pluja, van ser puntuals a la plantada que es va celebrar a la plaça Vuit de Març. Les colles participants van ser els(de la Vall),(d'Ivars d'Urgell),Durant la Trobada, l'va presentar el nou gegantó, en, que era apadrinat per la parella de gegants, l'Hereu i la Pubilla de Manresa. La pluja es va encarregar de batejar-lo i poc més, ja que es va haver degegantera pels carrers del barri, i es va continuar la trobada sota els. Allà, els gegants vinguts d'arreu, juntament amb els de la ciutat, van fer els seusi es van fer el lliurament d'obsequis a cadascuna de les colles assistents. La Trobada Gegantera va cloure amb el sopar que va aplegar les 150 persones participants a l'acte.Les Festes de Valldaura continuaran el proper cap de setmana. El divendres, la directora de Fedac Manresa,, pronunciarà el pregó.se celebraran actes per a tots els públics, com l'exposició de manualitats i labors, la final del campionat de billar , un espectacle infantil, el concurs de dibuix i xocolatada, el sopar amb concert i ball de nit, l'exhibició de dansa a càrrec de l'Escola Julieta Soler i la botifarrada popular.