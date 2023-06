Santpedor celebra una Festa Major molt participada tot i el temps inestable

Milers de persones han participat durant cinc dies de les activitats programades amb motiu de la, on la música i els colors de les casaques han omplert carrers i places del poble. Tot i laque ha marcat bona part dels dies, la participació ha estat molt alta.La festa va arrancar dijous amb ela càrrec del nedador olímpici amb l'entrega del premi al concurs de cartells de Festa Major. Divendres va tenir com el punt àlgid amb eli l'a la plaça amb les actuacions de les entitats del poble. Dos castells 3 de 6, van commemorar el desè aniversari del castell de penyes, que juntament amb el flashmob i l'van encetar la Festa Major d'enguany.Els concerts i balls amb les orquestreshan fet ple, també ho han fet els concerts ambi lai els. La proposta musical també ha comptat amb nombroses cercaviles, balls, un concert dels conjunts instrumentals de l', sardanes amb la, un espectacle de piano clown i les havaneres ambper cloure la festa. El concert amb el grup guanyador del concurs de músics de la, programat per diumenge al vespre, es va haver de suspendre a causa de la pluja.Les propostes infantils han estat un dels reclams de la Festa Major, amb activitats molt arrelades com lao elorganitzat pel Consell dels infants, a més de l'animació amb la. L'espectacle de circ previst per dissabte es va haver de suspendre a causa de la pluja. Durant tot el cap de setmana les atraccions de la fira, instal·lada a la carretera de Navarcles, ha estat un dels reclams per nens i joves i aquest dilluns a la tarda les piscines municipals s'han omplert amb laamb tobogans i inflables.Com a novetats d'enguany, hi ha hagut uni un d'amb moto que han tingut molt bona rebuda, amb centenars d'espectadors.La cultura popular també ha estat present a la Festa Major de la mà de les entitats del poble. Elsvan començar dijous amb l'empartxada i actuació prèvia al concert i també van actuar divendres amb l'entrada de penyes, acompanyats dels, els, la, lai l'associació. La matinal de cultura popular de diumenge, on participaven totes les entitats, es va haver d'aplaçar a causa de la pluja i es va convertir en una mostra a la plaça Gran U d'Octubre que va acollir el públic familiar i on es va estrenar el nou grup de gralles de l'entitat cultura popular Escoles de Santpedor..El regidor de cultura,, valora molt positivament la participació en tots els actes programats d'aquesta Festa Major, la bona acollida que han tingut les novetats d'enguany i lamenta l'anul·lació dels actes per la pluja ja que eren molt esperats. Amb tot, agraeix l'esforç i adaptació de tothom a l'hora de reprogramar els actes degut a la pluja.