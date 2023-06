Què deien els tres futuribles socis de govern de Manresa durant la campanya?

Aloy: "Vetllaré per tenir el govern el màxim de fort possible"

Després de donar per trencades les negociacions ambPerò què deien a les respectives entrevistes aels tres caps de llista,? Hi havia voluntat prèvia d'explorar acords entre ells? Es preveia l'actual aparent sintonia? Sense saber el detall de les reunions de negociació que se celebren aquests dies, repassem l'hemeroteca recent...Davant les veus que el retrataven com a un controlador, que volia estar al darrere de tot, l'actual alcalde en funcions i cap de llista d'ERC, Marc Aloy, assegurava que "soc una persona de consens i de treballar en equip. I em sembla que ho he demostrat". Ho ratificava assegurant que "ningú pot dubtar de les ganes que tenim tant jo com tot l'equip que represento, d'arribar a grans enteses". I apuntava que "no només en el govern, sinó també amb tots els grups municipals".A l'entrevista assegurava que no li costa delegar, però també que "malament aniríem si un alcalde no sabés tot el que passa a l'Ajuntament i a la ciutat", i que davant la possibilitat que hi haguéssin alternatives a un govern amb Junts sempre "vetllaré per tenir el govern el màxim de fort possible, i això vol dir arribar sempre als màxims acords".El cap de llista del PSC, Anjo Valentí, constatava en campanya el que aquest dilluns s'ha confirmat: "els socis de govern estan més allunyats que mai" i afirmava que "és Manresa la que els ha separat". Sobre el tracte amb l'alcalde, el socialista assegurava que "no es pot negar que la majoria de plans aprovats durant el mandat del Marc Aloy han estat després d'un treball de consens".Sobre possibles pactes postelectorals, Valentí afinava que "històricament, sempre hem advocat per pactes d'esquerres i progressistes, però també és veritat que a nivell municipal se n'han fet de tot tipus", però que, "sent realistes, el que ens tocarà serà arribar a acords amb aquells partits que vulguin treballar per Manresa".Joan Vila, d'Impulsem Manresa és l'últim convidat a taula. Un cop assentades les bases amb el PSC, a les properes reunions hi participarà la formació vinculada al PDECat. "Vinculació purament administrativa", afirmava el candidat a l'entrevista. És més, s'hi feia fort assegurant que "pel que fa a la ideologia, el PDECat no ens han imposat absolutament res".Dels tres futuribles, però, Vila és qui ha apuntat més propostes liberals, o fins i tot neoliberals: "Tenim una línia vermella intocable que és la propietat privada", o "una ocupació és un delicte i s'ha de tractar com a tal", o fins i tot "no pot ser que Serveis Socials derivi gent a pisos ocupats, com ens consta que passa".Al costat, però, ha reivindicat el seu municipalisme "sense dependències", i ha assegurat que no li interessen els temes que "ultrapassen l'àmbit purament municipal". En aquell moment Vila assegurava sobre la possibilitat de formar part del govern que "no entra dintre del nostre univers", malgrat que afirmava que a "consensos hi arribarem amb tothom, ja sigui des del govern o des de l'oposició". "Si es tracta de sumar, ens hi trobaran", sentenciava.