ERC i el PSC ja treballen en un pacte de govern «fort i estable»... amb Impulsem Manresa

"Gran coincidència" amb el PSC

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

La negociació entrei elper assolir un acord de govern va a velocitat de creuer, i en breu podria afegir-s'hi, també,, més encara després que aquest dilluns a la tarda els republicans s'hagin reunit ambperi els hagin exposat "les" en qüestions cabdals de programa i model de ciutat i constaten que el "" impossibilita assolir un acord per governar conjuntament la ciutat.Segons raona ERC, laja s'havia mostrat "" amb l'acció de govern d'ERC i Junts a l'Ajuntament, "malgrat quede Junts eren també a la candidatura d'aquest 2023". Tot i aquests precedents, i a la vista del resultat electoral, ERC recorda que "la" va ser treballar i reeditar un acord de govern amb Junts, tal com es va posar de manifest des del mateix vespre del dia 28 de maig.Els republicans afirmen que han constatat que el nou equip de Junts "no es fa seu el llegat dels alcaldes", i que demana una "revisió o replantejament de diversos", que "havien estat aprovats per ells mateixos", i majoritàriament també consensuats amb la resta de grups municipals, altres administracions, ciutadania o entitats.ERC assegura que tampoc no pot "" que des del primer moment el nou equip de Junts va posar sobre la taula "exigències sobre les, abans d'arribar a qualsevol acord sobre el". Per als republicans les exigències suposaven "unade l'Ajuntament en dos blocs" i unes "" per al cap del seu grup, Ramon Bacardit.Finalment, en un moment en què ERC ja havia tingut converses amb diverses formacions, però que no tenia "ni de bon tros", Junts va fer públic un comunicat "de to molt agressiu" , del qual els republicans van entendre que, definitivament, "el grupi que, de fet, aprofundia encara més en el clima de desconfiança".Per tot plegat, ERC considera que "no hi ha ni la confiança ni laen el model de ciutat i en el programa per fer possible un pacte amb el nou equip de Junts". ERC assegura que aquesta és una "", perquè vol posar en valor "conjunta que s'ha dut a terme amb Junts els darrers anys". En aquest sentit, posen per exemple, no hi ha hagut "ni un sol dictamen o proposició, dels centenars que s'han tractat al ple municipal durant els quatre anys de mandat, en què ERC i Junts no hagin votat el mateix".Davant d'aquesta situació, ERC no ha deixat de treballar amb la voluntat de "conformar". En aquest sentit, els darrers dies ha mantingut trobades amb els representants del PSC, amb qui s'ha constatat una "gran coincidència en els projectes engegats perquè hi ha donat suport al llarg del darrer mandat", cosa que "facilita la tasca per arribar a un acord de govern".Segons exposen els republicans, totes dues formacions comparteixen la "preocupació per la" i pel "toc d'atenció" que representa la pèrdua d'una part del suport de totes les opcions majoritàries a lesdel 28 de maig passat. Per aquest motiu, es proposen "fer esforços per interpretar aquests resultats, esbrinar els motius i sobretot donar resposta a aquesta desafecció".ERC i el PSC asseguren tenir coincidències programàtiques i "estan d'acord també en la necessitat de culminar elsque ja han generaten el darrer mandat". Alhora, afirmen veure la necessitat d'afrontar "i iniciatives que millorin el dia a dia de la ciutadania", des de diversos punts de vista (promoció econòmica, cohesió social, seguretat i civisme, habitatge, manteniment, mobilitat i via pública, etc), i constaten la necessitat "d'acostar-se més, escoltar i fer partícip la ciutadania" de l'acció municipal.Els propers dies, ERC i el PSC continuaran les converses encaminades a assolir un acord, alhora que, "amb qui també es perceben molts punts d'acord programàtic".