Cardona fa vibrar la música coral

ha acollit aquest diumenge la novena edició del, l'aplec anual de música coral que reuneix cantaires convidats i cardonins en un concert de germanor.Enguany, el cor convidat ha estat lade, una formació integrada per una seixantena d'intèrprets que van passar una jornada cultural a la vila ducal. Al matí, van visitar el castell de Cardona, on no van perdre ocasió de cantar a la col·legiata romànica de Sant Vicenç, així com també el Museu de la Sal Josep Arnau i el casc antic del municipi. Després de celebrar un dinar de germanor, a la tarda, els cantaires de les terres de ponent es van reunir amb lesper celebrar plegats un nodrit concert.Les interpretacions dels temes d'i els cants delsper part dels lleidatans van merèixer l'ovació d'un públic que va acabar dempeus amb El cant de la senyera. A la segona part, les formacions cardonines van desgranar un variat repertori, entre el qual va destacar l'estrena de la sardana Canta Cardona del director de la Coral Cardonina,, peça composta amb motiu d'aquest certamen durant el temps de pandèmia. En total, més de dues-centes persones van gaudir d'un intens esdeveniment musical.