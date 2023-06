El Cercle Artístic de Manresa administrarà la Festa de la Llum 2024

El Cercle Artístic de Manresa

El plenari de l', celebrat dimecres passat a la sala de reunions del Centre Cultural el Casino, presidit per l'alcalde en funcions de Manresa,, va acordar que el, que l'any que ve celebra el seu, serà l'entitat que administrarà la propera2024, en substitució del, que ha estat l'entitat administradora aquest any.En aquest mateix plenari també es va triarcom a nova presidenta de l'Associació Misteriosa Llum en substitucióque ha estat en el càrrec els darrers cinc any. La resta de la Junta és formada perLa Festa de la Llum -distingida com a, des de l'any 2009, ides de l'any 2015- se celebra cada any el 21 de febrer i és organitzada per l'Ajuntament de Manresa i l'entitat administradora, que es nomena cada any amb la voluntat d'enriquir la festa i la fa més diversa, plural i oberta. Per la seva part, l'Associació Misteriosa Llum és l'entitat que vetlla pel manteniment de la Festa, els seus valors i la seva continuïtat.Les funcions de l'entitat administradora de la Llum són proposar la persona que, proposar la inclusió al programa d'unamb significació i rellevància especial, i participar en l'organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l'Ajuntament, l'Associació Misteriosa Llum i la resta d'entitats que organitzen alguns dels actes festius.La tria de l'entitat administradora se sol fer amb motiu d'algunaque celebri l'entitat, com ara un aniversari. El fet d'administrar la Llum també representa per a la mateixa entitat una significació i una plataforma de coneixement entre la ciutadania.El Cercle Artístic de Manresa és una entitat manresana sense ànim de lucre dedicada al foment de lesa Manresa i la comarca del Bages. Va ser fundada l'any 1924 per un grup demanresans. El seu primer president va ser. Al llarg de la seva història ha estat una entitat referent en la promoció de la cultura i l'art per on han passat un munt d'artistes reconeguts de casa nostra com, entre altres.En aquests moments, l'entitat té uns cent cinquanta socis i està presidida per. La seva seu social és al carrer de les Barreres, 1, espai que acull la. El Cercle Artístic duu a terme una àmplia activitat en el calendari cultural de la ciutat que es concreta en l'organització d'exposicions, concursos, tallers i activitats diverses per donar a conèixer el talent dels seus associats i fomentar l'esperit creatiu de la ciutadania i que es pot consultar a través de la seva pàgina web Entre les diferents activitats culturals que tenen el segell del Cercle Artístic de Manresa destaca l'organització des de fa més de 60 anys en un dels actes tradicionals de la Festa de la Llum, el. Participa també en projectes com