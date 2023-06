El Kursaal de Manresa fa rècord de públic durant el primer semestre del 2023

Dades generals. Espectadors – funcions – ocupació

Abonaments i Carnet Galliner

El Servei Educatiu del Kursaal

La Plana de l'Om, un espai que continua amb molta activitat

Aquest dissabte, a la venda les entrades de la programació de tardor 2023

Projectes d'accessibilitat, eficiència i posada al dia de l'edifici del Kursaal

El teatredetancarà el primer semestre del 2023 amb 59.655 espectadors, una xifraque supera de més de 2.000 persones els 57.518 que es van assolir el 2019, la més alta fins ara. La, doncs, ha quedat definitivament enrere al Kursaal, tal com demostren aquestes xifres d'assistència, així com la recuperació de tota la programació -amb 83 espectacles i 130 funcions- i de la normalitat a tots els projectes del Servei Educatiu.En aquestde l'any 2022 cal tenir en compte que l'ús de la mascareta va ser obligatori fins el 19 d'abril. Es van assolir els 43.793 espectadors, 77 espectacles i 106 funcions.Les dades s'han presentat aquest dilluns al matí a la roda de premsa de valoració delde la programació, amb la presència d', regidora de Cultura de l', coordinador d', i, gerent del teatre Kursaal. Per la seva banda, Anna Crespo -que dissabte deixarà el càrrec- ha valorat molt positivament les dades de públic com de cicles, i ha constatat que "aquell moviment que va quedar estroncat per la pandèmia ara ja torna a estar enfilat".Durant el primer semestre del 2023, dins de la programació estable de la qual es fa càrrec l', s'han programat un total de 83 espectacles, 130 funcions, que han significat una ocupació del 80,5%. El retorn dels, en aquest cas, La jaula de las locas -amb sis funcions pràcticament totes les entrades exhaurides-, juntament amb les ganes de deixar enrere la pandèmia expliquen aquests resultats excepcionals de públic i ocupació. Jordi Basomba, gerent del Kursaal, ha explicat que "com ja hem dit altres vegades, més que les xifres, el mésde recuperació. Realment la Covid va afectar en el seu moment, però estructuralment no ha quedat. Ara ja tornem a estar preparats per programar molts espectacles i grans musicals".Si en el mateix període del 2022 pràcticament el 90% dels espectacles s'havien programat a la sala gran del Kursaal, un espai que en temps de pandèmia ha donat més, aquest 2023 els espectacles s'han repartit més entre les quatre sales que gestionaCom és habitual, eli lasón els gèneres que han portat el gruix del públic de la programació; amb 102 del total de les 130 funcions del primer semestre. El teatre musical, amb La jaula de las locas (sis funcions) i El petit príncep (quatre funcions) ha tornat a irrompre amb força aquesta temporada, per primer cop després de la pandèmia.Pel que fa a espectacles amb, han estat un total de 25. I cal remarcar que són de diversos gèneres i programats en qualsevol dels quatre espais de programació. De fet, s'han exhaurit entrades d'obres delcom La trena o El pare, de monologuistes como la, o dels dos grans musicals La jaula de las locas i El petit príncep, tot a la sala gran. Però també dels concerts d', o de la Banda de la. Del, l'espectacle deo el concert per a públic familiar El lleó vergonyós.Aquest primer semestre de programació s'ha arribat a la xifra de 10.000. Això vol dir que al llarg dels 26 anys i mig de l'Associació Cultural El Galliner hi ha 10.000 persones que en algun moment o altre s'han fet algun dels, i per això han rebut el Carnet Galliner. L'històric-un èxit pioner en un teatre públic- va arribar aquest semestre a 510; una xifra que es complementa amb el, un abonament de cinc espectacles que ofereix espectacles de diversos gèneres des del 2018, i que aquest semestre ha arribat a 279. Joan Morros, coordinador d'El Galliner, explica que el fet de tenir el Carnet Galliner "que és, ens permet afinar sobre les persones diferents que venen al teatre, ja que quan parlem d'espectadors no comptem persones individuals".Pel que fa ali a l', a quest curs s'ha desenvolupat amb total normalitat i sense cap de les mesures que el curs passat encara cuejaven de la pandèmia. El Servei Educatiu del Kursaal va poder tornar a oferir tots els projectes (), amb una participació més alta, tant de centres i alumnat, com dels públic que va assistir a la posada en escena dels projectes al Kursaal.L'ja estava consolidat com a pol d'activitat cultural, social al servei d'entitats i institucions. La pandèmia va accentuar encara més aquesta tendència i aquest 2023 ha continuat amb molta activitat. Tenint en compte les característiques de l'espai, és la ubicació que moltes entitats manresanes fan servir per organitzar els seus actes públics. Aquest primer semestre hi han passat 9.168 persones.A partir de les 10 del matí d'aquest proper dissabte, 17 de juny, es podran comprar per internet i a taquilles elsde la propera tardor. I a partir de les 11 del matí, també de lade la temporada, que inclou una seixantena d'espectacles. Abans però, aquest dijous dia 15 de juny a les 7 de la tarda la sala gran acollirà la tradicional, amb actuacions en directes i entrevistes, presentada perDe la propera programació en destaquen dos grans musicals:, que arribarà en set funcions, que torna 10 anys després al Kursaal, i L'alegria que passa de, una companyia que s'acomiada ara dels escenaris i que a Manresa ha actuat a diversos teatres de la ciutat, des de la sala Loiola al Kursaal. Joan Morros, coordinador d'El Galliner, ha destacat la complicitat d'altres entitats que intervenen en la programació, com-que s'encarrega de la programació per ades del fa 45 anys-, també els cicleo el, o col·laboracions com la que s'estableix amb lao el Clam, que enguany ha programat un concert de Carles Cases al Kursaal . Hi haurà òpera, circ, dansa i també els cicles que segmenten per edats: Imagina't,Tant Joan Morros com Jordi Basomba han volgut fer un agraïment a Anna Crespo, que finalitza dissabte amb el canvi de mandatdesprés de 7 anys en el càrrec. Morros ha afirmat "que ens hem sentit molt còmodes tot aquest temps", i Jordi Basomba, també ha dit "que ha estat un plaer" treballar amb l'Anna Crespo. També ha destacat "larespecte dels interessos polítics, cosa que no passa a tots els teatres públics de Catalunya".Durant aquest primer tram del 2023 han estat diverses les millores que s'han portat a terme a l'edifici, que aquest febrer va celebrar. L'estiu passat ja es va portar a terme el primer dels projectes: millorar elen termes d'. En aquest sentit, també s'ha canviat a led tota ladel Kursaal i la resta de l'edifici. En les properes setmanes es portarà a terme la instal·lació de 40a un dels terrats de l'edifici, destinades a l'autoconsum.Pel que fa a accessibilitat, la setmana passada van quedar instal·ladesa cada fila de l'amfiteatre, una millora substancial per al públic pel que fa a seguretat. I aquest dilluns s'han posat al vestíbulper a facilitar l'accés al teatre de les persones amb. Així mateix, per a les persones amb, el Kursaal disposa ara de 48 emissors que amplifiquen el so connectats dels micros de l'escenari.