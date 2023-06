L'escriptor cardoní Jordi Santasusagna guanya el premi Jaume Vidal Alcover de Teatre

Un thriller polític

El cardoní, escriptor i fundador d'Udurae, empresa que dissenya visites turístiques teatralitzades i teatre documental, va rebre dissabte passat elde teatre, convocat per la Institució Pública Antoni M. Alcover, en el marc delsL'porta per títol El magatzem, i el jurat l'ha escollit d'entre trenta-dues propostes per la seva solidesa, per tractar d'un tema actual amb molt recorregut, per la capacitat de mantenir l'atenció, pels diàlegs àgils i ben construïts i pels interessants punts d'inflexió que planteja.El magatzem és un petittancat dins d'un antic taller de quinze metres quadrats. El candidat a l'alcaldia d'una gran ciutat passa la campanya electoral vivint en un magatzem del seu sogre. Pocs dies abans de les eleccions hi arriba el seu cunyat, més jove que ell, un periodista fart de la precarietat de la seva professió, que també pretén instal·lar-s'hi. Les incompatibilitats personals i ideològiques fan impossible una convivència que, a més, es tenyeix de colors transcendentals per al futur de la ciutat, i quan es posa en joc segons què, les conseqüències es tornen imprevisibles.Els Premis Ciutat de Manacor, que impulsa l', condecoren i promocionen projectes acabats d'escriptors emergents o consolidats, d'assaig, teatre, poesia i novel·la. Els Premis Ciutat de Manacor preveuen també l'edició de les obres literàries premiades.Jordi Santasusagna destaca la importància del premi: "És un reconeixement en elque més he escrit, i el primer amb el que em vaig atrevir. Hi ha pocs premis de teatre, i rebre'n un d'aquest prestigi és una felicitat immensa", assegura l'autor premiat.Jordi Santasusagna, autor d'una vintena d'obres teatrals de diferents gèneres, ha publicat també cinc. La darrera, Porcs, va ser guardonada el 2021 amb el Premi Memorial Agusti Vehí de novel·la negra.