La corredoria Medicorasse entra en l'accionariat del Grup Santasusana

Sobre Santasusana

, la corredoria del, grup d'empreses del, entra en l'accionariat del manresàamb la compra d'un paquet d'accions d'aquesta empresa gairebé centenària que té més de 17.000 clients.Amb l'entrada en l'accionariat del Grup Santasusana Corredors d'Assegurances, Medicorasse dona un gran impuls al seu pla de creixement, que li permetrà enfortir la seva posició de lideratge. Amb aquesta operació donarà servei a 87.000 clients (120.000 assegurats) i consolidarà la xifra d'intermediació de 120 milions d'euros en primes i un volum de comissions que superarà els 15 milions d'euros. "Aquest acord obre un gran ventall d'oportunitats de col·laboració entre totes dues parts i donarà suport a l'expansió de Medicorasse com a grup de corredories", indica el director general de Medicorasse,Santasusana, amb la seva adhesió al grup de corredories de Medicorasse, reforça el seu projecte empresarial i manté la seva activitat sota el. La necessitat de mantenir-se com unai la voluntat de trobar un soci que potenciï la societat i amb el qual es crearan sinergies conjuntes a llarg termini ha estat important per Santasusana a l'hora de triar Medicorasse per fer aquest salt empresarial. "Aquesta integració és la continuació de les nostres experiències reeixides de gairebé 100 anys en el sector de la distribució i prestació de serveis en el sector assegurador. A Medicorasse hem trobat l'esperit vocacional i la professionalitat que sempre perseguim. La seva entrada en l'accionariat de Santasusana no trencarà amb el nostre principi d'independència. Per a Santasusana, és molt important mantenir-se com una empresa familiar", defensa, soci-director de la companyia.En paraules de, soci-director de Santasusana: "Aquesta transacció reforçarà les nostres capacitats actuals i proporcionarà un impuls addicional a la nostra empresa. És una aliança no sols de present, sinó de futur, en què es beneficiaran des dels clients als nostres col·laboradors i empleats. Medicorasse encaixa molt bé amb nosaltres, tant des del punt de vista empresarial com cultural".Fundada al'any 1926 sota el nom d'Assegurances Santasusana per, que actuava com agent d'assegurances a l'àmbit de Manresa, actualment és la Corredoria d'Assegurances Santasusana SA dirigida per Francesc Santasusana Riera i Josep Santasusana Ribó, tercera i quarta generació del fundador.