Set medalles per als judokes del Bages i el Moianès a la Copa Catalunya absoluta

Els judokes delque aquest dissabte passat van disputar lavan fer-se amb un total de set medalles: un or, una plata i cinc bronzes.L'or va ser per a(Esport7) en -48 kg, i la plata per a(Club Judo Moià) en -73 kg.Les cinc medalles de bronze van correspondre a, que aquesta temporada és segon any cadet (Esport7) en -60 kg;(Club Judo Moià) en -66 kg;(Club Judo Moià) en -57 kg;, qui també és segon any cadet (Esport7), i(Club Judo Moià) en -100 kg.D'altra banda,(Esport7) en -81 kg, va quedar cinquè classificat després de no poder disputar el combat pel tercer lloc en lesionar-se l'espatlla durant el combat anterior.També van competir sense obtenir resultat