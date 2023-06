Enquesta: Quin pacte de govern vols per a Manresa?

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

Elencara la setmana final després que les primeres reunions entreno hagin fructificat i els republicans ara semblin més proclius a concretar un acord amb el, amb o sense suport extern -o intern- d'. Què n'opines? Hi veus altres possibilitats. A l'equació també hi haPer respondre la pregunta amb tots els elements cal recordar que el republicàserà investit alcalde de Manresa independentment dels suports que tingui sempre i quan no surti unaque tingui més vots a favor que en contra. O sigui, en el cas que ens ocupa, Junts no en té prou amb pactar amb una altra força i superar el nombre de regidors d'ERC. Li caldria sumar, que fan la majoria absoluta o, si més no, que si hi hagués abstencions, sumésentre les quatre respostes mostrades cap que us satisfaci, existeix l'apartat de comentaris al final de la peça.Els resultats a Manresa el 28-M van ser: