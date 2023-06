Patrimoni històric i vida emocional a la novena Universitat d'Estiu del Moianès

La novena edició de laproposarà dos cursos aquest mes de juliol, sobrei sobre. El curs Patrimoni històric del Moianès: cinc personatges, cinc històries constarà de 15 hores, durant els matins del 3 al 7 de juliol. Es portarà a terme en un punt patrimonialentre els formadors i els alumnes. La formació proposa acostar-se a cinc personatges node naixement, però que en un moment o altra de la seva vida han estat vinculats amb la comarca. El formulari d'inscripció es pot omplir en aquest enllaç L'altre curs és per tenir Eines de millora per a la vida emocional. Consta de 20 hores i es portarà a terme les tardes del 4 al 8 de juliol. Es portarà a terme ade. Es tracta d'un curs de creixement emocional i la inscripció es pot fer a través d' aquest formulari En les dues formacions es pot fer la inscripció alo a. El preu del curs sencer és de 60 euros i el de cadascuna de les sessions és de 15 euros. Els cursos són reconeguts pel Departament d’Ensenyament, es podeni estan considerats com a formació permanent del professorat no universitari.En aquest enllaç es pot obtenir el programa dels cursos i