L'Escacs Catalonia Club organitza una taula rodona sobre el paper de la dona en els escacs

L'decelebra enguany el seu 75è aniversari i un dels actes principals de l'efemèride serà la celebració d'una taula rodona sobre el paper de lesPer aquest motiu el club organitzarà un col·loqui amb el títol Escacs i Dona, el proper dimarts a les 7 de la tarda a l'de Manresa.Els escacs han estat unaal llarg de la història. Actualment hi ha una manca molt gran de referents femenins a les línies professionals i això afecta directament al nombre deque opten pels escacs com a activitat extraescolar.La taula rodona comptarà amb les intervencions de, doctora en Psicologia i Membre de la Comission for Women's Chess de la FIDE;, jugadora i membre de la junta directiva de la FEDA;, membre de la comissió Escacs i Dona de la FCE;, màster en Psicologia de l'Esport i l'Activitat Física, i la periodista, que farà de moderadora.