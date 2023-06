El Cremallera de Montserrat celebra 20 anys amb un total de 10 milions d'usuaris

Aragonès lloa la bona gestió de FGC

Aquest diumenge fa 20 anys que es va inaugurar el, un transport que des que es va posar en marxa han utilitzat 10 milions d'usuaris. L'abat de Montserrat,, que ha assistit a l'acte de celebració de l'efemèride, l'ha definit com "una infraestructura d'èxit essencial", perquè fa que l'accés a l'abadia sigui més "còmode i ecològic". Per ell, és una de les "estructures d'acollida" demés important. Per la seva banda, el president de la Generalitat,, ha reiterat l'aposta del Govern pel transport públic i ha lloat que el cremallera fa "més accessible un punt icònic de Catalunya". A més, ha anunciat que treballen amb l'abadia per celebrar elel 2025 per "promoure'l encara més".Aragonès ha destacat que aquesta futura celebració permetrà posar en valor "tot el que ha aportata Catalunya al llarg de la seva història". Especialment, "en lai en la". A parer del president, "serà una oportunitat única" per "redescobrir tots aquests significats de Montserrat i per promoure una vegada més un espai, que com el país, té tot el futur per endavant".El president català ha aprofitat l'acte de commemoració dels 20 anys del cremallera de Montserrat per lloar "la bona gestió" de(FGC) tot recordant que aquest transport públic permet que cada dia "milers de persones puguin visitar" la muntanya més emblemàtica del país. Un transport que promou una "mobilitat mésamb l'entorn", ha afegit tot assegurant que és "una infraestructura importantíssima".Per la seva banda, Gasch ha recordat que el Monestir és un lloc de pelegrinatge "més que mil·lenari" i que la paraula "" marca la història i la missió de Montserrat. Un objectiu, que, a parer seu, el cremallera també ha ajudat a aconseguir perquè "forma part de les estructures d'acolliment" de l'abadia. A més, segons ell, "ajuda a mantenir, fer créixer i millorar aquest lloc respectant el medi ambient.