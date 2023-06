Una desfilada de moda marroquina obre les Enramades de les Escodines

Una desfilada de moda de la botiga dedel carrer Escodines, va obrir divendres al vespre el gruix d'actes de les, amb models del propi barri que van lluir unes vestimentes que van omplir el carrer de diversitat i interculturalitat per trencar estereotips.Ja a la nit, es va celebrar el tradicionala l'aires lliure, ocupant el carrer de les Escodines, però l'espetec d'aigua que va caure entrada la nit va fer impossible que la festa continués a la plaça Sant Ignasi amb l'Durant el dissabte hi havia programats jocs per a nens al carrer Montserrat, i al carrer Divina Pastora l'havia d'animar la canalla, però la pluja també va fer acte de presència.i l'espectacle Tal com som. Dissabte, la programació va finalitzar amb el gran ball de l'orquestraDissabte de la setmana passada les Enramades havien començat amb el