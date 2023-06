La Salle Manresa S. Gol confirma el descens a Primera perdent amb el CB Vic (69-75)

Laha confirmat aquest dissabte el seu descens a ladesprés de perdre, també a casa, el segon partit de l'eliminatòria de la promoció de descens contra elper 69-75. Els manresans s'acomiaden de lala temporada següent a l'ascens i després d'haver perdut consecutivament els darrers deu partits que hi ha disputat, vuit a la fase regular i els dos de la promoció.Com a Vic, el conjunt manresà ha anat per darrere en el marcador durant tot el partit, i com a la capital d'Osona, ha arribat a estar, 29-48 a poc d'arribar al descans. Ni l'intent final local per atrapar els visitants i acabar la seva participació a la categoria amb una victòria no ha acabat de fructificar i ha deixat el marcador a sis punts, que amb els nou de diferència de l'anada , han deixat molt lluny una possibleEl màxim anotador manresà del partit ha estat, amb 19 punts.