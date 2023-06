L'ANC exigeix «sacrificis» a ERC i Junts per evitar que el PSC entri al govern de Manresa

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

L'exigeix aque facis "els sacrificis que calgui" per evitar que "els defensors del 155 -en referència al-, no ocupin les cadires "del govern del nostre Ajuntament". L'entitat entén que "la campanya no ha sigut suau" i que amb aquest precedent, "intuïm que, no ha de ser fàcil".Però recorda que "així és la política" i negociar significa "suar la cansalada i". Entén que "l'espectacle, els comunicats i els titulars del mitjans i les intoxicacions de les xarxes" són iguals "als que ja estem acostumats que passa en les", que sempre acaben afavorint "a l'".L'ANC afirma que abans de les eleccions va preguntar a ERC i Junts -i també a- sobre les seves preferències a l'hora de pactar en cas de no tenir majoria, "i tots ella van dir que, preferentment, ho farien amb forces".