El CN Manresa goleja el CN Olot a la tornada i es proclama camió de la Lliga Catalana de Primera Divisió (16-8)

Fitxa tècnica

CN Manresa ; E Cruz, M Puerta 3, G Lafoz, R Serra, O Muns, L Mayol 2, A Leon, X Pelegrín 1, A Noguera 3, A Estany 3, I Rey, A Fernàndez

; E Cruz, M Puerta 3, G Lafoz, R Serra, O Muns, L Mayol 2, A Leon, X Pelegrín 1, A Noguera 3, A Estany 3, I Rey, A Fernàndez CN Olot ; F Planella, M Boix, M Duran, A Casadevall 4, A Molina 1, N Franch, J Gonzalez, J Ventola, A Abel 3, M Alabau i D Roura

; F Planella, M Boix, M Duran, A Casadevall 4, A Molina 1, N Franch, J Gonzalez, J Ventola, A Abel 3, M Alabau i D Roura Arbitratge a càrrec de J Teixidó i L Pérez.

a càrrec de J Teixidó i L Pérez. Parcials: 5-1, 5-2, 4-3, 2-2.

Elha golejat el, 16-8, i s'ha proclamat campió de lade. Després de perdre per dos gols de diferència en el partit d'anada, els manresans han sortit convençuts de demostrar qui era el millor equip de la present temporada.Així, abans d'arribar a la meitat del primer quart ja havien superat la desavantatge de dos gols amb anotacions de, dos i. Els primers vuit minuts acabaven amb un 5-1 que deixava ben clar que no tenien ganes de deixar que els d'Olot els sorprenguessin. Els gols restants d'aquest primer quart van ser anotats perEl segon període va ser similar, amb repòquer de gols dels locals, obra de Fernàndez, Puerta, Noguera,. El 10-3 que assenyalava el lluminós va fer que, els bagencs aixequessin el peu de l'accelerador, permetent que el tercer parcial fos més ajustat 4-3, amb gols locals d'Estany, dos, Mayol i. Situació que va continuar en els darreres vuit minuts tancats amb un empat a dos gols, els de casa signats per Puerta i Fernàndez.D'aquesta manera, el CN Manresa posa punt i final a una, amb títol, però sense ascens a la lliga estatal, la qual cosa no treu mèrit a un equip que encara pot créixer degut a la seva joventut.