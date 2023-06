L'Estiu Jove portarà a Sant Fruitós una vintena d'activitats

Altres activitats

Amb l'arribada de la calor, torna l', tot un mes de juliol ple de propostes diverses dirigides als joves del municipi. Enguany seran una vintena les activitats que confeccionen aquest calendari que s'ha realitzat de forma participada amb els joves a partir de diferents trobades i processos participatius.El dilluns 3 de juliol es donarà el tret de sortida de l'Estiu Jove amb una sortida per jugar aa la. Se sortirà a 3/4 de 10 del matí amb autobús des de la plaça de la Vila i es tornarà a 3/4 de 4 de la tarda. Aquesta activitat té un cost de 3 euros i caldrà inscriure's presencialment al Nexe o a www.santfruitos.cat fins al 2 de juliol.El dimecres 5 de juliol, a 2/4 de 6 de la tarda, l'entitatha organitzat un torneig de videojocs al mateix equipament juvenil i el divendres 7 de juliol, a les 5 de la tarda els més llaminers podran aprendre a cuinar en elLa primera proposta esportiva arriba el diumenge 9 de juliol amb el torneig de. Els partits començaran a les 9 del matí al pavelló.El dimarts 11 de juliol és el dia de moure l'esquelet amb una tarda dea partir de 2/4 de 6.L'esperat torneig deal camp d'esports municipal serà els dies 12 i 14 de juliol en les fases prèvies i la gran final serà el diumenge 16 de juliol, a partir de les 6 de la tarda.Continuant amb les propostes esportives el dimecres 19 de juliol a partir de 2/4 de 7, arriba la tarda de vòlei a la pista de. A partir de 2/4 de 7 del vespre el programa deRapologia amenitzarà amb música en directe i hi haurà berenar per tots els participants.Pel dijous 20 de juliol, el col·lectiuha preparat un taller de. Per participar-hi pots endur-te la samarreta de casa o també n'hi haurà de disponibles al Nexe. L'activitat començarà a 2/4 de 6 de la tarda.La nit del divendres 21 de juliol, els joves podran gaudir pels carrers i places del municipi amb una. Aquesta activitat començarà a 2/4 de 9 del vespre des del Nexe Jove i finalitzarà a la 1 de la matinada.Els joves majors de 18 anys tindran una nova proposta el dissabte 22 de juliol a la pista del Bosquet, un. La proposta començarà a les 7 de la tarda i cal inscripció prèvia.El dilluns 24 de juliol, una nova oportunitat per aprendre cuina amb un, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, al Nexe Espai Jove.El 25 de juliol, a 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del vespre, arriba el, una tarda on el Nexe es trasllada a la piscina municipal i portarà jocs mentre els i les joves es remullen.La nit del 28 de juliol neix una nova proposta dirigida a joves de 12 a 17 anys, el, un taller per aprendre com treballen els i les DJs i escoltar-ne una sessió en directe. Serà de 5 a 10 del vespre al Nexe.La darrera de les propostes que tancarà l'Estiu Jove serà un, un sopar a cegues, únicament per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 8 del vespre.Del 27 de juny al 25 de juliol, durant tot l'Estiu Jove, s'ha organitzat un any més el, un joc dinàmic que consisteix a aconseguir ser l'últim participant en quedar viu. Les inscripcions s'han de realitzar del 12 al 22 de juny al Nexe Espai Jove.Com ja és habitual, durant aquest Estiu Jove, es realitzarà el, on els dies 26 de juny, 6 de juliol i 18 de juliol, el Nexe - Espai Jove s'ubicarà a les piscines municipals, de 5 a 6 de la tarda, per oferir els diferents serveis de què disposa en aquest equipament d'estiu.Exceptuant la sortida al Paintball, totes les activitats programades són, però cal inscriure's prèviament al Nexe - Espai Jove ja sigui per telèfon al 93 878 89 83, per WhatsApp al 609 00 21 54, per correu electrònic a nexejove@santfruitos.cat, a través dels enllaços de la biografia d’Instagram @nexejove o presencialment al Nexe - Espai Jove.